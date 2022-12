Gina Pistol a răbufnit. Iubita lui Smiley a pățit-o de Sărbători. „Cum au decis să-mi folosească pozele?!”

Gina Pistol a făcut un întreg scandal după ce un anumit brand s-a folosit de imaginea sa pentru a se promova. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a declarat că nu și-a dat acceptul pentru aceste poze și că ele trebuie șterse de urgență.

Un brand ce a apărut pe piața din România și deține diverse produse de slăbit a început să pună poze cu fața iubitei lui Smiley pentru a atrage mai mulți oameni. Gina Pistol a anunțat că nu a colaborat niciodată cu această firmă și că imaginile sunt editate în Photoshop.

„Poate mă contactează și pe mine cineva de la acest brand ca să-mi explice cum au decis să-mi folosească pozele / imaginea fără acordul meu. Plus că această poză este făcută în photoshop. Wtf?!!”, a scris Gina Pistol pe InstaStory.

Nu este prima vedetă care se confruntă cu această problemă. Monica Anghel, Andra și Delia sunt alte artiste care s-au trezit cu pozele furate.

Noi dezvăluiri despre Gina Pistol

Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din țară, dar aceasta a povestit că a muncit pe brânci pentru a ajunge aici. Mai mult, moderatoarea de la Antena 1 recunoscut că nu a avut succes de la început și că multe persoane nu au vrut să colaboreze cu ea.

„Sunt de meserie optician. Mama s-a gândit să am o meserie să fac bani. Pe vremuri, când făceam practică, șlefuiam lentile. Celebritatea a venit mai târziu. Fiind la o agenție de modele, luau hostese pentru salonul auto. Acolo a venit cineva care se ocupa de deschiderea unui magazin. Au vrut să mă angajez. Am muncit și acolo. De câte ori am frecat podelele si am spălat geamurile. (…) Cristian Botez, fotoreporter de la agenție, mi-a zis că e un casting la PlayBoy și dacă aș vrea să merg. I-am zis ce să caut acolo printre divele alea? Am fost la casting și singurul care m-a simpatizat a fost domnul Boerescu. Florin Călinescu nu m-a plăcut. Au fost o prezentare și o defilare în costum de baie. Cred că a contat și felul meu de a fi. Eram o fată simplă și se pare că am plăcut”, a povestit Gina Pistol la podcastul „Lucruri simple”, realizat de Horia Brenciu.