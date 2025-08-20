Cum recunoști și previi burnout-ul. Explicațiile unui psihoterapeut

Trăim într-o lume în care ritmul alert a devenit normă, iar productivitatea pare să fie măsura valorii personale. La locul de muncă și chiar în viața personală, totul funcționează după un ritm extrem de rapid, lucru care pare să aibă urmări pe termen lung. Tot mai mulți oameni se confruntă cu burnout-ul, o stare de epuizare fizică, emoțională și mentală care trece adesea neobservată până când efectele devin copleșitoare. Termenul nu se mai referă doar la profesii solicitante, ci descrie o realitate comună pentru angajați din orice domeniu, studenți sau chiar părinți care jonglează cu prea multe responsabilități.

Pentru a înțelege mai bine cum se instalează burnout-ul, care sunt semnele de avertizare și ce putem face pentru a-l preveni, am stat de vorbă cu Alice Donea, psihoterapeut. Burnout-ul este un fenomen din ce în ce mai răspândit, care ne afectează calitatea vieții și echilibrul interior.

Burnout-ul este un termen pe care îl auzim din ce în ce mai des. Specialiștii spun că este boala secolului și afectează multe persoane. Totuși, unii oameni nu știu ce reprezintă și, mai ales, nu realizează că se confruntă cu un astfel de fenomen. Alice Donea a adus în vedere faptul că burnout-ul este un semnal de alarmă pe care corpul nostrul îl oferă și este important să nu îl ignorăm.

„Burnout-ul este o stare de epuizare emoțională, mentală și fizică apărută ca urmare a stresului cronic, în special în context profesional. Nu vorbim doar despre o simplă oboseală, ci despre un dezechilibru între resursele noastre și cerințele mediului. Din punct de vedere psihologic, burnout-ul afectează capacitatea de concentrare, motivația, încrederea în sine. Chiar și sensul pe care îl găsim în muncă. Este un semnal de alarmă al organismului că trebuie să ne oprim, să reevaluăm și să ne refacem”, a spus specialista.

Există anumite semne și simptome care ne pot arăta faptul că suferim de burnout. Este vorba de anumite simptome, de la oboseală constantă la tulburări de somn. „Semnele burnout-ului nu apar subit, ci se instalează treptat. Așadar este important să fim atenți, pentru a putea preveni sau gestiona din timp. Printre cele mai frecvente simptome se numără oboseală constantă (care nu dispare nici după ore/zile întregi de odihnă), scăderea capacității de concentrare și senzația că și sarcinile aparent simple devin foarte dificile, detașare emoțională față de muncă și oameni, sentimente de cinism, manifestări fizice precum dureri de cap, tulburări de somn, palpitații sau probleme digestive”, a precizat Alice Donea.

Specialista a explicat că este necesar să urmărim evoluția acestor simptome și stări. „Este foarte important de menționat că dacă aceste stări persistă mai multe săptămâni, este esențial să cerem ajutor, întrucât acestea sunt semnale clare al corpului și minții că este necesară o pauză”, a adăugat aceasta.

Psihoterapeutul a explicat că există anumiți pași simpli care trebuie urmați în cazul în care ne confruntăm cu burnout. „Primul pas este să recunoaștem problema, fără a ne învinovăți. Apoi, este esențial să reducem temporar volumul de muncă sau să ne acordăm o pauză reală, pentru a permite corpului și minții să respire. Urmează căutarea sprijinului prin intermediul psihoterapiei, a discuțiilor cu persoane de încredere și, dacă este necesar, și un consult medical. Burnout-ul nu se vindecă prin încă puțin efort, ci printr-o refacere profundă a echilibrului interior”, a afirmat Alice.

Specialista a explicat că este esențial să ne ascultăm corpul și să nu ignorăm semnalele pe care le primim. „Nu încerca să porți tot greul singur. Când mintea și corpul îți transmit semnale de alarmă, ascultă-le. Cere ajutorul unui psihoterapeut, nu doar pentru a depăși momentul dificil, ci și pentru a învăța strategii pe termen lung. Sănătatea ta mintală nu este un lux, ci fundația pe care se sprijină întreaga ta viață”, a spus Alice Donea.