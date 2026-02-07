Cum pot românii să plătească mai puțin la curent și gaze. Calculele ministrului Energiei

Dacă în urmă cu șase luni 90% dintre ofertele de energie electrică se situau între 1,55 și 1,60 lei pe kilowatt, astăzi acestea au înregistrat o scădere semnificativă, ajungând să varieze între 0,99 și 1,10 lei, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la România TV. Oficialul a subliniat că această reducere de aproximativ 15% în ultimele șase luni reflectă faptul că piața oferă oportunități reale pentru consumatori de a-și diminua costurile la facturi, în special dacă sunt dispuși să își schimbe furnizorul și să profite de ofertele mai avantajoase disponibile.

„Dacă cineva se mută de la un furnizor cu 1,60 lei la unul cu 1 leu pe KW, își scade factura cu mai bine de o treime”, a explicat Ivan.

Ministrul a subliniat că, până recent, traderii care cumpărau energie electrică în avans nu erau obligați să depună o garanție, însă noile reglementări impun o garanție minimă de 10%. Potrivit ministrului, aceste schimbări au contribuit la reducerea cu aproximativ 15% a ofertelor de pe piață în ultimele șase luni de când a preluat mandatul.

„Nu îmi place să caut scuze. Avem două reglementări care obligă traderii care cumpără energie electrică în avans să pună o garanție de minim 10%. Până acum nu făceau acest lucru. Ofertele în piață sunt cu 15% mai mici față de acum șase luni când am preluat mandatul”, a continuat el.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat și o inițiativă dedicată mediului rural, menită să sprijine gospodăriile din zonele mai izolate sau cu acces mai dificil la informații despre piața energiei.

Potrivit acestuia, proiectul presupune implicarea voluntarilor care să ofere asistență directă oamenilor, explicându-le opțiunile disponibile și ghidându-i pas cu pas pentru a se muta la furnizori care oferă tarife mai avantajoase.

Referitor la riscul unei pene de curent, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că acesta poate fi considerat exclus în condițiile actuale, datorită menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Oltenia, care asigură o producție stabilă de energie în perioadele de consum ridicat.

În plus, el a subliniat că ministerul a implementat în această iarnă mai multe măsuri de urgență, inclusiv comandamente speciale și stocuri suficiente de combustibil, pentru a garanta continuitatea alimentării cu energie electrică.

„Din 1 ianuarie, ministerul a făcut patru-cinci comandamente de urgență de iarnă. Acestea au asigurat stocuri suficiente de cărbune și energie. Consumul a atins 9.200 MW, cel mai mare consum activ din ultimii cinci ani. Această situație a durat aproximativ două săptămâni. Sigur nu intrăm în pană de curent”, a declarat ministrul.

Ivan a explicat că, fără centralele pe cărbune, România ar fi riscat să rămână fără energie în condiții de temperaturi foarte scăzute.

„Dacă e ger în România, e ger și în Ucraina, Moldova, Bulgaria și Ungaria. N-aveam de unde să aducem energie”, a spus el.