Mai nou, realizatorul emisiunii ”În gura presei”, Mircea Badea, se războiește cu fanii bitcoin, moneda virtuală. E o dovadă că îl preocupă subiectul și banii, căci reușește să facă o mică avere și din pariurile sportive.

A pierdut pe mâna Simonei Halep

Vedeta de la Antene a spus de multe ori, mai voalat, că are bani după pofta inimii. Deși are venituri colosale și din televiziune, căci emisiunea sa ”În gura presei” e în topul audiențelor de 16 ani, de la debut, Badea mai are o sursă de bani, care este și un hobby: pariurile sportive.

Faimosul celebrul realizator tv pariază sume importante și se pare că are fler, căci a câștigat aproape de fiecare dată. Chiar el comentează pe pagina sa de Facebook, unde deseori arată și biletele de pariuri: ”Nebun de legat….tocmai am pus așa, în timpul meciului…”.

Vedeta Antena 3 pariază la sporturile pe cale le cunoaște, pe care le urmărește, dar și din instinct, iar instinctul îi funcționează aproape impecabil. Totuși, Badea mai are și mână proastă. De exemplu, în septembrie anul trecut, a pierdut o sumă uriașă la pariuri, când a plasat un pariu de 5.000 de lei pe victoria Simonei Halep la Beijing. A prins o cotă de 1,44 și ar fi putut câștiga în total 7.200 de lei, însă spre tristețea românilor numărul 6 mondial a pierdut partida cu Ekaterina Alexandrova, scor 2-6, 3-6.

Convins că Trump va câștiga un al doilea mandat, Badea a mizat, pe 3 noiembrie, suma de 3.000 de lei. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, ar fi făcut un profit de 5.400 de lei.

Pariază sume mici, dar câștigurile sunt mari

Sumele câștigate sunt binevenite, având în vedere că este și tată. O altă mutare inspirată a sa a fost când a mizat 1.000 de lei că echipa de baschet Houston NBA va câștiga disputa cu San Antonio, lucru care s-a și întâmplat, deși jurnalistul era sceptic în primă fază.

“Am pus așa, cam aiurea. E presezon NBA, așadar nici o miză a meciului. O ieși? P.S. Cică ar juca Harden”, a scris Mircea Badea pe Facebook, cu puțin timp înainte ca partida să înceapă. În cele din urmă, jurnalistul de la Antena 3 a fost inspirat. Biletul a fost câștigător, iar el s-a ales cu un bonus de aproape 700 lei, în condițiile în care a mizat 1.000 de lei pe victoria celor de la Houston.

Badea este un parior cu experiență, care, de regulă, câștigă constant. Spre exemplu, în urmă cu mai bine de o lună, Mircea Badea a pariat 2.000 de lei că se vor înscrie cel puțin două goluri pe durata meciului Norvegia – România. Cum tricolorii au fost umiliți, scor 0-4, jurnalistul a câștigat 2. 840 de lei.

Vedeta a câștigat la pariuri sportive și în luna septembrie, când conturile sale au devenit mai pline cu 12.325 lei, aproximativ 2.500 de euro, după ce a mizat pe două partide de tenis. Realizatorul TV a dat un lovitura și în iulie 2020. A pariat 2.359 de lei că în partida Tottenham-Leicester din Premier League vor fi cel puțin 13 cornere. Și cum realitatea din teren s-a adeverit, Badea a câștigat peste 7.000 de lei.

Sursa: Rețeteșivedete