Vedeta Antenei 3 a recunoscut că a lipsit foarte puţin să rateze prezenţa la emisiune.

Polițistul care l-a oprit pe Mircea Badea ar fi fost deranjat de faptul că realizatorul tv nu a semnalizat în momentul în care a oprit pe dreapta.

„Era să nu ajung la emisiune. M-a oprit poliția. Sare un polițist din mașina lor. I-am dat buletinul, permisul, declarația, adeverința de la Antena 3. Mi-a cerut talonul, eu eram cu mașina lui tata.

Arăt talonul. Apoi mi-a cerut asigurarea, pe care nu o găseam. A fost un adevarat circ. Nu am găsit-o. A venit să îmi dea un avertisment.

El a făcut circul ăsta pentru că n-am semnalizat când am oprit. Am tras și eu de volan și am pus frână. M-am oprit când ați sărit din mașină. Tot ce am povestit a fost pe scurt.

Mulțumesc poliției din România că îmi confirmă tot ce am zis despre ea, dar absolut tot”, a declarat Mircea Badea la Antena 3.

În cele din urmă, realizatorul emisiunii „În gura presei” a primit un avertisment din partea agentului de la Brigada Rutieră.