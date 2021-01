Simona Halep a intenționat să joace la turneul WTA 500 de la Abu Dhabi, programat în perioada 5-13 ianuarie, dar a doua jucătoare a lumii s-a răzgândit. Simona a dezvăluit pentru ProSport și care a fost motivul din spatele deciziei.

După ce a aflat că în Emiratele Arabe Unite există restricții care i-ar fi periclitat serios programul, tenismena a decis să nu se mai înscrie în competiție.

Halep a precizat că nu se confruntă cu nicio problemă din punct de vedere fizic, dar nu i-a surâs ideea de a fi nevoită să stea timp de două săptămâni în hotel la Abu Dhabi. Sorana Cîrstea și Patricia Țig au rămas singurele reprezentante ale României pe tabloul principal. Sorana Cîrstea se află într-o formă excelentă după ce a triumfat la turneul ITF de la Dubai, în luna decembrie 2020. Capii de serie la Abu Dhabi sunt: Sofia Kenin (SUA, 4 WTA), Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA), Karolina Pliskova (Cehia, 6 WTA), Aryna Sabalenka (Belarus, 10 WTA), Belinda Bencic (Elveția, 12 WTA) și Garbine Muguruza (Spania, 15 WTA).

„Erau și la Abu Dhabi restricții”

„Nu am niciun fel de accidentare, însă am decis că e mai bine să merg direct în Australia. Erau și la Abu Dhabi restricții și mi-ar fi fost greu să stau în hotel 14 zile, iar după aceea încă 14 zile în carantină. Am hotărât așa pentru că am simțit că e o decizie bună, ținând cont că în 2020, la turnee, nu mi-a fost ușor, a mărturisit faimoasa sportivă pentru ProSport.

Astfel, Simona a renunțat la turneul de la Abu Dhabi și va pleca pe 14 ianuarie din România direct în Australia, unde va intră în carantină la Melbourne. Ulterior constănțeanca va evolua la un turneu de categorie WTA 500, nou înființat în contextul pandemiei, între 31 ianuarie și 7 februarie. Primul Grand Slam al anului, Australian Open, este programat între 8 și 21 februarie.

Simona are o imagine unică în Emiratele Arabe

Deși nu s-a mai înscris la Abu Dhabi, Simona rămâne cu o imagine excelentă în zona respectivă. Jucătoarea din România este ambasadoarea companiei Dubai Duty Free, care sponsorizează celălalt turneu WTA din Emiratele Arabe Unite, ce se desfăşoară anual la Dubai și la care Simona este campioană en-titre. Compania Dubai Duty Free se ocupă de gestionarea magazinelor duty-free din Dubai.