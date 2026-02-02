Monden

Cum i-a spus medicul Andreei Bălan că nu mai poate face copii: Era atât de rece și eu nu conștientizam

Cum i-a spus medicul Andreei Bălan că nu mai poate face copii: Era atât de rece și eu nu conștientizam
Andreea Bălan a povestit momentul în care a aflat că nu mai poate avea copii. Artista a explicat că a fost unul extrem de complicat, iar medicul care a anunțat-o a fost lipsit de empatie.

Andreea Bălan, șoc în spital

 Cântăreața a povestit că momentul în care s-a trezit din comă a fost unul destul de greu de gestionat. Mai ales că deși era acolo, soțul ei de la acel moment, George Burcea nu a arătat foarte multă empatie.

”A treia zi când am devenit conștientă și mi-am revenit din comă, a venit doamna doctor, foarte rece așa, țin minte momentul, și cu fostul soț. Se uitau așa la mine, eram sedată așa, abia mă trezisem. Și mi-a zis foarte rece: uite ți s-a întâmplat, s-a întâmplat asta și asta, nu mai poți să faci copii niciodată, dar nu-i nimic că ai doi, nu-ți mai trebuie”, i-a spus medicul.

Conștientizarea a venit la câteva zile

Doar că interpreta era la acel moment sub influența anestezicelor. Drept urmare reacția ei a lipsit cu desăvârșire. ”Și eu mă uitam, eu nu înțelegeam ce spune ea, eu eram foarte sedată, nu am conștientizat.

Conștientizarea a venit mult mai târziu când am ajuns acasă, nu mai eram pe sedative și după ce am trecut și prin acele operații”, a mai declarat ea.

”Simțeam că nu mai eram întreagă”

Iar în acel moment, artista a trăit o tragedie. ”Aveam impresia că nu mai sunt întreagă. Apoi a urmat și divorțul și acolo mi-a fost foarte greu, pentru că trăiam cu impresia că: ”cine o să mă iubească pe mine așa că nu mai sunt femeie. Și nu era adevărat, era o perspectivă în mintea mea.

Adică eu nu reușeam să văd viața din toate unghiurile. A trebuit să lucrez foarte mult cu mine, să schimb perspectiva și să înțeleg că nu te definește corpul sau că îți lipsește ceva”, a mai explicat Andreea Bălan.

