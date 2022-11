Andreea Bălan, diagnostic devastator! Ce i-au spus medicii după nașterea Clarei

Imediat după naștere, la scurt timp după ce și-a îmbrățișat fiica nou-născută, Andreea Bălan a suferit o embolie amniotică. Mai exact, lichidul amniotic din uter a ajuns în sânge şi astfel a intrat în stop cardio-respirator.

Artista a povestit la podcastul lui Măruță că acel moment de cumpănă a schimbat-o ireversibil, adăugând că nu va mai putea avea niciodată copii.

„Momentul a fost o cumpănă. Pentru că eu am pierdut și o parte din mine, eu nu mai sunt întreagă și n-am spus niciodată de ce nu mai pot să fac copii. Și nici nu știu dacă am să spun vreodată, dar eu nu mai sunt la fel”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Diagnostic dureros, două operații de urgență după nașterea Clarei

Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Andreea a mai mărturisit că medicii i-au pus diagnostic dureros, despre care nu a vorbit niciodată până acum.

„Întreaga echipă m-a salvat. Când m-am trezit mi s-a spus ce s-a întâmplat, că am fost la un pas de moarte, dar mi-au comunicat și o veste mai proastă, pe care nu am făcut-o publică și nici nu o pot face. Atunci mi-am dat seama că dacă nu am sănătate nu pot face nimic. A fost îngrozitor, crunt. Este vorba despre o chestie pe viață. Poate odată o s-o fac (n.r. o să spună despre ce este vorba), dar acum nu mă simt pregătită”, a declarat Andreea Bălan.

La câteva zile după ce a născut-o pe Clara, Andreea Bălan a povestit clipele cumplite prin care a trecut.

„Imediat după ce am pupat-o pe fetiță am intrat stop cardio-respirator și a început resuscitarea. Mi s-au administrat medicamente și cred că medicamentele m-au făcut să uit ceea ce s-a întâmplat cu cinci minute înainte”, a dezvăluit vedeta, la o emisiune TV.

La scurt timp de la naștere, Andreea Bălan a ajuns din nou la spital şi a fost operată de urgenţă după ce a suferit o hemoragie masivă, fiind depistate mai multe hematoame sub prima operaţie.