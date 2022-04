Andreea Bălan s-a accidentat grav în timp ce se relaxa alături de fetele ei. Vedeta s-a umplut de sânge

În urma loviturii, artista Andreea Bălan a avut nevoie de o intervenție de urgență în zona buzei superioare. Artista ieșise împreună cu cele două fetițe ale sale la o plimbare.

Andreea Bălan a căzut cu rolele

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe fața mea (la propriu). La 3 minute după ce am făcut aceasta poza veselă, am pupat bordura (la propriu). Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat ca e mai greu și căzăturile sunt și mai urâte (rămâi lipit de asfalt, nu aluneci)”, a transmis vedeta, pe Instagram.

Dat fiind că a fost operată, Andreea Bălan ar putea rămâne cu o cicatrice pe chip.

George Burcea o atacă dur pe Andreea Bălan

George Burcea nu a ezitat să o atace pe Andreea Bălan, după ce judecătorii au dat un verdict în favoarea sa. Actorul a reușit să obțină custodia comună a celor două fetițe.

Fostul soț al Andreei Bălan a anunțat vestea imediat pe contul de socializare și a postat un mesaj în care o atacă dur pe cântăreață, dar și pe mama acesteia.

Fetele trăiesc într-un mediu toxic, spune Burcea

„Doi ani am luptat sa le am în brațe, în pătuț, la baie seara, să le aud țipând prin casă, tropăind la ora 10 seara sau să le văd zâmbind la ora 8 dimineața când se trezesc… Dumnezeu a făcut dreptate, căci el ține cu iubirea, cu calmul, cu omenia, cu adevărul, cu dreptatea și nu cu alte lucruri neortodoxe… sau chiar diabolice.

Oameni buni, părinți divorțați, fiți maturi când este momentul și nu puneți orgoliul vostru mai presus de binele copiilor, căci ei nu au nicio vină. Nu vă lăsați influențați de puterea falsă pe care credeți că o aveți, de pupatul în fund de către terțe persoane sau de faptul că aveți bani și sunteți forță (ca să-l citez pe un tovarăș lăutar)”, a scris George Burcea pe Instagram.

Bunica fetelor, o influență negativă pentru acestea

George Burcea a avut un mesaj le fel de dur și pentru fosta sa soacră, cea care le îngrijește pe micuțe. Acesta susține că mama Andreei Bălan le influențează negativ pe cele două copile.

„Și mai important decât atât…( cu toată dragostea și iubirea către bunicii care au grija de nepoți), aveți mare grijă la comportamentul acestora către nepoți. Ei pot avea o influență negativa asupra lor și vă spun asta din proprie experiență. E rău, e dureros și frustrant ca tu, ca părinte, să vezi cum proprii copii sunt influențați negativ și întorși împotriva ta de o bunica sau un bunic. Pe lângă frustrare mai apare un factor foarte important sau cel mai important: sănătatea psihica a copiilor.

Degeaba susțin anumiți părinți că fac terapie de exemplu – de ,,x” ani, dacă ei sunt slabi psihic chiar și după acele ore de terapie. Părinți divorțați, nu va lăsați copiii pe mâna a 2-3 bone, iar voi sa plecați 23h din 24, … căci nu faceți nimic altceva decât să rupeți inimile copiiilor”, a mai scris actorul.

Andreea Bălan și George Burcea au divorțat anul acesta, în luna martie. După despărțire, cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri.