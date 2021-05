Majordom stagiar: 15.000 GBP pe an (aproximativ 21.000 de dolari)

La Palatul Regal sunt tapiţerii care câştigă între 23.000 GBP – 25.000 GBP pe an, apoi coordonatorul operațional la Palatul Buckingham câștigă 28.000 GBP pe an, care, judecând după descrierea postului, este aproape un ghid turistic, operator de telefonie – 23.000 GBP pe an (29.000 USD), Administrator de sistem – 20.000 – 22.000 GBP pe an (26.000 – 28.000 USD), îngrijitorul pentru caii reginei – 20.000 de lire sterline pe an (26.000 de dolari), asistent secretariat – 24.000 GBP pe an (31.000 USD), expert de artă senior – 30.000 GBP pe an (38.000 USD), manager afaceri și comunicații – 30.000 GBP – 32.000 GBP pe an (38.000 USD – 41.000 USD), iar un grădinar primeşte 18.000 de lire sterline pe an (23.000 de dolari). Un specialist în social media primeşte 50.000 GBP pe an (64.000 USD).