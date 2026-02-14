Cum au ajuns americanii să promoveze în România un sfânt latin!

Sfântul Valentin se celebrează pe 14 februarie în fiecare an în calendarul romano-catolic. A fost martirizat în vremea împăratului Aurelian. Vina găsită era aceea că era creștin și că el cununa religios creștini dornici să se căsătorească.

Sfântul Valentin s-a născut în anul 175, la Terni, Peninsula Italică, regiunea Umbria. Pe atunci, se numea Interamna. Pentru râvna sa creștină, a fost rânduit ca episcop, Împăratul Aurelian a fost cunoscut ca împăratul care a părăsit Dacia Romană. Asta, pentru că se înmulțiseră atacurile barbar.

Martirizările creștine au avut loc pentru că se considera că refuzul cinstirii cultului imperial era caz de revoltă. Ori, ca general, împăratul Aurelian, nu tolera revoltele. Ultimele persecuții puternice avuseseră loc în timpul lui Nero.

Sfântul Valentin a fost reclamat de către locuitorii din Roma că era creștin. El ar fi cununat o creștină și un păgân. Ar fi recomandat oamenilor să-și ofere flori. Ar fi fost cunoscut ca sfânt care săvârșea minuni. Martirzarea sa a avut loc la 14 februarie 273. Există și versiunea că ar fi fost martirizat în 269, sub Claudius II Gothicus.

Neclaritățile vin pentru că el nu apare în Martyricoanele secolului IV ci abia spre finalul secolului V d.Hr.

Romano-catolicii plecați peste Ocean, mai ales irlandezii sau misionarii spanioli sau francezi au început să-l celebreze. Nu mai puțin importantă a fost și migrația italiană. Deși americanii sunt în marea lor majoritate neo-protestanți, sărbătoarea a devenit una comercială. I se spune Ziua Îndrăgostiților. Tinerii îndrăgostiți își oferă flori, dulciuri și se fac petreceri. În România, după 1990, sărbătoarea a prins avânt.

Creștin-ortodocșii îl celebrează pe Sfântul Valentin pe 30 iulie, anual. Este vorba de același sfânt, celebrat ca un ocrotitor al familiei. În plus, o zi apropiată de semnificația Valentine s Day, este cea a Dragobetelui, 24 februarie. Dragobete ar fi fost un fiu al Babei Dochia, care ar fi făcut fetele să se îndrăgostească de el. Alte surse spun că Dragobete ar fi o prelucrare locală după Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, numită Glavo Obretenia.