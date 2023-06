Cum arată viitoarea noră a lui Marcel Ciolacu. Tânăra se iubește cu fiul premierului de ani de zile

Fiul lui Marcel Ciolacu, Andrei Filip Ciolacu, a absolvit Colegiul Național B.P. Hașdeu din Buzău. El formează un cuplu cu marea lui iubire din adolescență de câțiva ani și ar avea planuri de însurătoare. Tânărul este student la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, unde a intrat în anul 2018. Și iubita lui, Alexa, este studentă tot acolo.

În doar câteva luni, cei doi tineri vor absolvi facultatea. Apoi, ei se vor axa pe rezidențiat și specializare. Apropiații fiului lui Marcel Ciolacu au declarat că acesta ar avea deja planuri să facă nuntă cu iubita lui, Alexa.

Alexa este pasionată de desen și pictură. Aceasta se înțelege foarte bine cu părinții iubitului său, iar Marcel Ciolacu deja a postat fotografie cu cei doi tineri pe pagina lui de Facebook. În primăvara lui 2021, premierul a fost la malul mării ca să sărbătorească ziua de naștere a fiului său, alături de Alexa.

Mama iubitei lui Filip este tot cadru medical. Lucrează ca asistentă principală la secția UPU a spitalului din Câmpulung Muscel, potrivit rețeteșivedete.

Ciolacu își ține familia departe de lumina reflectoarelor

În urmă cu ceva vreme, actualul premier, Marcel Ciolacu, a povestit că se vede destul de rar cu familia lui din cauza distanței și a programului încărcat. De sărbători, el se vede cu rudele și cu prietenii la Buzău, tradiție pe care i-a spus-o și iubitei lui Filip, Alexa.

„Ne strângem și cu toţii. Fac parte dintr-o familie numeroasă. Suntem trei fraţi. Marea majoritate avem băieţi. La un singur băiat există o singură nepoată care este cea mai răsfăţată în familie. Andreea este singura fată. Şi fiul meu, şi nepoţii au venit între timp cu prietene, viitoarele soţii. Ne strângem”. Cât timp trăia tatăl meu, ne strângeam cu adevărat mulţi. Am prieteni care nu aveau această tradiţie şi veneau de sărbători la noi în familie. Am menţinut această tradiţie. An de an ne strângem cu toţii. Eu i-am spus iubitei fiului meu. Să ştii regulile de la început: în prima zi de Paşti şi de Crăciun, noi ne strângem cu toţii la Buzău”, a povestit Marcel Ciolacu.