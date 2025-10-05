Cum a apărut Ceahlăul. Povestea impresionantă a poruncii date de Traian

În inima Moldovei, între văi adânci și creste învăluite în ceață, Muntele Ceahlău se ridică impunător, păstrând povești vechi de mii de ani. Considerat de mulți drept „muntele sacru al dacilor”, Ceahlăul este locul unde legenda, istoria și credința se împletesc.

Formele sale de relief spectaculoase — Dochia, Panaghia și Toaca — sunt încărcate de mister și au inspirat sute de povești transmise din generație în generație. Una dintre cele mai frumoase legende vorbește despre cum Ceahlăul a fost ridicat piatră peste piatră la porunca împăratului Traian, pentru a-i apăra pe locuitori de năvălirile barbare.

Povestea spune că, după cucerirea Daciei, împăratul Traian a vrut să-i protejeze pe oamenii din zonă de hoardele barbare care veneau din Răsărit. A poruncit atunci ca robi luați de la Decebal să adune piatră peste piatră și stâncă peste stâncă, până când muntele a devenit suficient de înalt ca să-l mulțumească.

Când lucrarea a fost terminată, Traian a cerut ca în vârful muntelui să fie așezată o toacă. Un soldat stătea permanent de strajă acolo și o bătea de fiecare dată când zărea năvălitori, pentru a anunța pericolul.

Astfel, Ceahlăul a devenit nu doar un punct strategic de apărare, ci și un loc al legendelor. Până astăzi, localnicii povestesc despre sunetul misterios al toacei care ar răsuna în nopțile cu lună plină, purtat de vânt peste păduri.

Prima referire documentară la Muntele Ceahlău apare în scrierile lui Strabon, celebrul istoric și geograf grec. În lucrarea Geographia (VII, 3, 5), acesta vorbește despre „Kogaionon”, muntele sfânt al dacilor, locul unde aveau loc ritualurile dedicate zeului Zamolxe.

Chiar dacă localizarea exactă a Kogaiononului nu este certă, mulți istorici cred că ar putea fi Ceahlăul, datorită poziției sale și semnificației culturale. Alte teorii plasează însă „muntele sacru” în Munții Orăștiei sau chiar în Bucegi.

Originea numelui „Ceahlău” rămâne un subiect dezbătut între istorici și lingviști. Cea mai răspândită teorie spune că denumirea provine din maghiarul „csahlo”, termen care desemna vulturul bărbos sau zaganul, o pasăre de pradă care popula în trecut crestele masivului.

Aceste păsări, cunoscute de localnici drept ceahlăii, erau impunătoare și erau considerate spirite protectoare ale muntelui. Legenda spune că atunci când un ceahlău plana deasupra stâncilor, nimeni nu îndrăznea să se apropie de culme. Strigătul lor, asemănător scheunatului câinelui, răsuna departe și îi avertiza pe cei din sate despre schimbarea vremii.

Constantin Matasă (1878 – 1971), preot, arheolog și istoric din Neamț, susținea aceeași ipoteză: numele muntelui provine de la aceste păsări de stâncă, ale căror sunete unice au rămas întipărite în memoria colectivă.

Ceahlău nu este doar un munte. Pentru dacii de odinioară, era un templu natural unde se aduceau jertfe zeilor. Pentru românii de astăzi, este un simbol al rezistenței și al credinței, un loc în care pelerinii urcă an de an la hramul muntelui din august, pentru a simți energia locului.

Turiștii care ajung aici rămân impresionați de relieful spectaculos, de stâncile ce par sculptate de mâna zeilor și de legendele care plutesc în aer. Se spune că, dacă prinzi răsăritul pe Vârful Toaca, poți vedea „umbra piramidală”, un fenomen unic care i-a făcut pe mulți să creadă că muntele este încărcat de puteri mistice.