După încă o zi în care discuțiile pentru formarea viitoarei coaliții de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR s-au împotmolit în funcția de președinte al Camerei Deputaților, dorită de PNL și USR PLUS, se conturează încă o variantă de premier: Ludovic Orban.

Astfel, Florin Cîțu ar deveni pentru a doua oară iepurașul lui Orban, al cărui rol este de a-i deschide drumul președintelui PNL spre un nou mandat de premier, așa cum a făcut și în luna februarie, când s-a retras în ultimul minut, înainte de votul din Parlament. Se pare, însă, că Florin Cîțu nu mai este dispus să joace acest rol încă o dată, așa cum a făcut în luna februarie, ceea ce încurcă planurile lui Ludovic Orban.

Pentru a debloca negocierile cu USR PLUS și UDMR, președintele PNL a pus pe masă, în fața potențialilor parteneri de coaliție, o nouă variantă de negociere. Ludovic Orban le-a propus lui Dan Barna și lui Kelemen Hunor să-l susțină ca premier, în fața președintelui Klaus Iohannis, iar la schimb să primească, așa cum și-au dorit, președinția celor două camere parlamentare.

Cei trei au avut o nouă întâlnire la Vila Lac, unde au purtat o nouă rundă de discuții care s-au încheiat fără nici un rezultat concret.

Potrivit unor surse politice, Ludovic Orban le-ar fi explicat celor doi parteneri că îl va sacrifica pe Cîțu, obținând revocarea acestuia și nominalizarea sa pentru un nou mandat de premier. În această situație, USR PLUS s-ar putea alege cu funcția de președinte al Camerei Deputaților, iar UDMR cu cea de lider al Senatului.

USR strâmbă din nas la propunerea Orban

În fața acestei propuneri, delegația USR PLUS ar fi cerut un timp de reflecție, urmând să ia o hotărâre, urmând ca discuțiile să fie reluate în perioada următoare. La scurtă vreme după aceste discuții de la Vila Lac, copreședintele Alianței USR PLUS, Dacian Cioloş, a făcut o postare pe Facebook, în care a lăsat să se înțeleagă că nu este de acord cu revenirea lui Orban în fruntea guvernului.

„Apropo de discuţiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Cioloş, pe Facebook.