Președintele AUR, George Simion, a declarat că partidul pe care îl conduce va ocupa în jur de 11 – 12% din locurile din viitorul Parlament al României. Într-o declarație publică, el a precizat că nu va participa la nici o coaliție de guvernare alături de partidele politice.

„Vreau să-i asigur pe votanții AUR că nu-i vom dezamăgi și felul în care ne vom raporta la partidele sistemului va rămâne așa cum am anunțat. Nu facem nici o coaliție la guvernare, sunt oameni buni care merită să conducă România, dar numele vehiculate pentru postul de premier nu ne satisfac. Parlamentarii AUR nu vor vota pentru aceste persoane”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a mulțumit alegătorilor care au votat pentru formațiunea sa, dar și celor care au supravegheat numărătoarea voturilor. Totodată, el a subliniat că AUR nu va intra în nici o alianță de guvernare, de dreapta sau de stânga și a precizat că va demara campania pentru următoarele alegeri.

„Nu putem face o coaliție nici cu partidele de stânga dar nici cu partidele de dreapta. Vom merge pe calea noastră, iar începând de astăzi pornim campania pentru următorul tur de alegeri, fie că vor fi la termen sau înainte de termen. Alianța pentru Unirea Românilor este singura forță patriotică, creștină și conservatoare din actualul parlament”, a mai spus Geroge Simion.

În acest context, George Simion s-a declarat satisfăcut de demisia premierului Ludovic Orban, pe care îl acuză de o guvernare dezastruoasă.

Orban a demisionat din funcție

Ludovic Orban, preşedintele liberalilor, a anunţat, luni seară, la Palatul Victoria, că îşi depune mandatul de prim-ministru. El a explicat că decizia sa are un obiectiv precis – demararea negocierilor pentru un nou guvern în urma rezultatelor înregistrate la alegerile parlamentare de duminică.

„Am luat decizia astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voinţa cetăţenilor trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voinţa cetăţenilor români care-şi doresc modernizarea României şi dezvoltarea României”, a declarat Ludovic Orban care a precizat că nu se cramponează de funcție.