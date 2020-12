La finalul discuțiilor cu ceilalți lideri liberali, Ludovic Orban a anunțat că propunerea de premier cu care PNL va merge la negocierile cu celelalte partide, dar și la consultările de la Cotroceni, este ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu. Potrivit spuselor sale, acesta este cea mai bună soluție, dat fiind perioada dificilă va veni și problemele pe care le va avea de rezolvat viitorul Guvern.

„Cu o singură abținere, PNL a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Cîțu. De asemenea, am stabilit partenerii posibili pentru a forma majoritatea parlamentară: USR Plus, UDMR și grupul minorităților. Există șansa de a forma majoritatea parlamentară. De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere care să negocieze programul de guvernare și formula de guvern”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că Florin Cîțu este agreat, ca și propunere de premier, de președintele Klaus Iohannis.

„A fost propunerea președintelui, să scriem propunerea de premier și am scris același nume. Nu este întâmplătoare această nominalizare. Va urma o perioadă dificilă, este nevoie de un premier care să aibă credibilitate. A purtat negocieri importante cu parteneri europeni și a menținut ratingul de țară pentru România. Are pregătite soluții”, a mai spus Ludovic Orban.

La rândul său, Florin Cîțu a mulțumit colegilor pentru încrederea acordată.

„Este o onoare, le mulțumesc colegilor pentru vot. Trebuie să facem demersurile, să începem cât mai repede, este nevoie să formăm Guvernul”, a spus Florin Cîțu, propunerea de premier a PNL.

Prima nominalizare a lui Florin Cîțu

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a mai fost desemnat o dată pentru funcția de premier, de președintele Klaus Iohannis, la începutul anului, după ce primul guvern condus de Ludovic Orban a fost demis prin moțiune de cenzură.

La momentul respectiv, Florin Cîțu a anunțat că renunță la mandatul de premier cu câteva minute înainte de ședința Parlamentului în care cabinetul său trebuia să fie validat. Ulterior el a recunoscut că a acceptat nominalizarea doar pentru declanșarea alegerilor anticipate.

„Gestul meu trebuie interpretat în contextul prin care trece astăzi România. Sunt un om de partid și înțeleg să fiu alături de partid și de Președintele lui în momentele dificile. Cred cu tărie că pentru avea succes, în alegerile care vin, Președintele partidului trebuie să fie și Prim-Ministru. Decizia Președintelui Klaus Iohannis de a mă desemna pentru funcția de Prim-Ministru a fost o onoare. Însă ea a fost luată în contextul în care alegerile anticipate erau o soluție agreată de majoritatea partidelor. Această variantă nu mai există astăzi”, a scris Florin Cîțu pe Facebook, la scurtă vreme după ce și-a depus mandatul.