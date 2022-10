Cu ce televiziune ar putea semna Bendeac după plecarea de la Antena 1. Va fi juratul unui mare show

Mihai Bendeac a fost pentru o perioadă îndelungată juratul emisiunii iUmor, însă lucrurile între el și producători s-au degradat în timpul filmărilor, astfel încât actorul a refuzat să se mai întoarcă pe platourile emisiunii.

Spre ce televiziune se va îndrepta Bendeac

Acum, fostul jurat ia în calcul să se mute la o altă mare televiziune, la Pro TV. De-a lungul timpului mai multe oferte i-au fost oferite de postul de televiziune, însă la acea perioadă le-a respins. După despărțirea de Antena ar putea accepta să fie juratul emisiunii „Românii au talent”, luând scaunul ocupat pentru mai mult timp de Florin Călinescu.

Motivul pentru care Mihai Bendeac a refuzat Pro TV-ul a fost contractul cu televiziunea concurentă. În aceste zile, Mihai Bendeac încearcă să rupă contractul cu postul de televiziune Antena 1.

Actorul de 39 de ani nu ia în calcul o reîntoarcere la „iUmor” și, până în prezent, nu și-a oficializat plecarea, din cauza clauzelor contractuale pe care nu le poate încălca, potrivit Cancan.ro.

Cine i-a luat locul lui Bendeac la iUmor

Mihai Bendeac va fi înlocuit din juriul emisiunii iUmor. Așadar, începând cu cea de-a șasea ediție, un alt comediant va apărea pe micile ecrane. Antena 1 a făcut marele anunț. Este vorba despre Costel Bojog, care se alătură echipei în calitate de jurat permanent.

„Am primit cu bucurie propunerea de a lucra cu Delia și Cheloo și sunt încântat că am șansa să cunosc oameni interesanți și valoroși la masa juraților. Sigur că n-am scăpat nici de roast-urile usturătoare, dar iUmor este și despre asta, pentru că… iUmor şi n-ai scăpare! Până acum m-am distrat foarte tare și am învățat multe! E o experiență grozavă!”, a mărturisit comediantul.

Juratul Mihai Bendeac a mai avut o tentativă de a încheia brusc proiectul de la Antena 1. Atunci, el a fost înlocuit de Dan Badea în juriul iUmor în ediția 13 din sezonul 12.