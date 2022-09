Sunt celebru, scoate-mă de aici! Ruxi și Cristi Mitrea, sărut pasional. „M-am pupat cu Mitrică după ce amândoi am lins șobolani”

Ruxi și Cristi Mitrea vor avea de îndeplinit o misiune dificilă în ediția de astăzi a emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici!, provocarea fiind una care testează îndemânarea concurenților. Deși în timpul probei cei doi s-au aflat în postura de a fi adversari, după încheierea acesteia, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, asta pentru că Mitrea a sărutat-o pe Ruxi, spre mirarea tuturor celor prezenți.

Sărut pasional între Ruxi și Cristi Mitrea în show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

„Doamne, m-am pupat cu Mitrică! Efectiv, eu nu pot să trec peste asta. Vă dați seama că în seara asta am lins șobolani și șocul e mai mare că m-am pupat cu Mitrică, decât că am lins șobolanii. Și m-am pupat cu Mitrică după ce amândoi am lins șobolani”, a spus Ruxi mai apoi. Văzând impulsul de moment al lui Cristi Mitrea, ceilalți concurenți au venit cu reacții: „S-a întors cu asta de mână! O fi pupat-o? Cred că am auzit greșit!”, a afirmat Mara Bănică.

„Ruxi, ce ai făcut? De ce te-ai pupat cu el? Tu te-ai îndrăgostit de el?”, a întrebat Anisia, iar Ruxi a răspuns: „N-am cum să mă îndrăgostesc așa, doar că ceva s-a întâmplat!”, a spus Ruxi.

Nici Cristi Mitrea nu a scăpat de întrebări, chestionat fiind de ce a ales să facă acest gest: „Când mă simt confortabil, vorbim. Așa am simțit! Am stat prea mult împreună, ce vrei?”, a replicat Cristi Mitrea.

De ce a părăsit Răzvan Botezatu emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Răzvan Botezatu a părăsit competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici” pe 22 septembrie, el fiind și primul concurent care se „predă”. Motivul plecării sale ar fi legat de conflictele pe care le avea cu adversarii lui, și care l-au determinat să ceară eliminarea din show-ul de la PRO TV. Înainte de a părăsi competiția, Răzvan Botezatu acuza că are disensiuni cu restul concurenților și că nu le poate gestiona, motiv pentru care a ales să plece.

„Eu tac, încerc să nu mă mai cert cu ei, dar îți dai seama tac, tac, dar lasă-mă, că eu sunt vulcanic, sunt Berbec, adică mie nu trebuie să îmi dai foc de prea multe ori, că o iau razna”, spunea Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, probleme în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la PRO TV

După ce Cabral și Adela Popescu au anunțat că cel care va părăsi competiția este Răzvan Botezatu, cel din urmă nu s-a putut abține, reușind să agite din nou spiritele: „Vă iubesc! Nu cădeți ca mine. La mine a fost mai greu. Nu pot să trăiesc cu astfel de oameni, nu mă pot monta psihic să fac față acestor oameni, care sunt toți răi.

Am trecut prin prea multe, poate e greșeala mea că sunt prea sincer și spun ce gândesc la primul instinct, poate că sunt prea vulcanic. Este cel mai bine pentru mine. Sunt cu psihicul la pâmânt”, a spus fostul concurent al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Concurenții Cristi Mitrea și Bia Khalifa, bucuroși de plecarea lui Răzvan Botezatu

Bia Khalifa a reacționat la plecarea lui Răzvan Botezatu, aceasta spunând că se bucură de faptul că Lidia Buble a rămas singură: „M-am bucurat foarte tare că am văzut-o pe Lidia singură, dar asta e soarta. Am fost indiferentă”, a spus concurenta.

Și mai fericit după eliminarea lui Răzvan Botezatu din competiție a fost Cristi Mitrea, cu care fostul prezentator al matinalului de la Antena Stars a avut multiple discuții în contradictoriu.

„Du-te tare. Du-te de unde ai venit. Eu mă simt bine că a plecat ăsta care îmi aducea energie proastă și mă bucur că în mare parte mi se datorează această plecare. Prefer lacul ăla de un milion de ori decât unul ca el. Dacă nu este în lumina reflectoarelor, moare încet”, a afirmat Cristi Mitrea, zâmbind.