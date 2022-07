Mara Bănică a dezvăluit de ce nu mai este prietenă cu Bianca Drăgușanu: N-aș mai crede-o niciodată

Mara Bănică este o jurnalistă cunoscută și fostă prezentatoare TV care mereu a spus lucrurilor pe nume. Chiar dacă uneori a avut de pierdut din cauza firii ei directe, Mara Bănică nu s-a schimbat. S-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor, dar a dezvăluit recent de ce s-a încheiat brusc prietebia ei cu Bianca Drăgușanu.

Mara Bănică a fost invitată la emisiunea moderată de Cătălin Măruță. La fel ca și ceilalți invitați a participat la proba sosurilor iuţi. Jurnalista a ales să vorbească deschis și despre câteva subiecte mai sensibile pentru ea.

A răspuns sincer

Întrebată care este persoana din showbiz care a supărat-o cel mai tare, vedeta nu a stat prea mult pe gânduri şi a spus numele Biancăi Drăguşanu.

„N-aș mai crede-o niciodată. Era căsnicia cu Victor. Noi făceam subiectul fără subiecți, ne adunam și începeam să o tocăm. Noi am fost foarte apropiate. Am ajutat-o în foarte multe situații. Suceala asta, nu știu, m-a dezamăgit. Cum e să te duci cu Cristea, mai știi? Am ținut la ea foarte mult.

Eu am avut și cu Oana Român un conflict fățiș. Din clipă în care a născut, mi-am promis că niciodată când una din doamnele din showbiz devine mămică nu am să mai zic nimic nasol”, a spus Mara Bănică, la PRO TV.

Escapadă la Paris

Escapada Biancăi Drăguşanu a ținut atunci prima pagină a tabloidelor din România. Toată lumea știa că a fost împreună cu Adrian Cristea aproape patru ani. O relație tumultoasă, cu multe suișuri și coborâșuri. Când toată lumea se aștepta la o nuntă, Bianca Drăgușanu a decis să pună punct relației.

După cum povestea chiar ea la acel moment, s-a îndrăgostit apoi de Victor Slav cu care s-a și căsătorit. Doar că în 2014, Bianca Drăgușanu a avut o escapadă amoroasă la Paris cu Adrian Cristea, fapt care a dus la destrămarea căsniciei cu prezentatorul TV, potrivit cancan.ro.