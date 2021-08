Mara Bănică este cunoscută de o Românie întreagă. Stilul incisiv al jurnalistei a marcat românii, care i-au remarcat imediat absența de la postul de televiziune Antena 1. Vedeta nu a oferit explicații despre plecarea sa din televiziune și nici nu a motivat decizia de a nu mai apărea în lumina reflectoarelor, cel puțin pentru o perioadă de timp.

Mara Bănică a spus adevărul. Ce s-a întâmplat la Antena 1

Jurnalista Mara Bănică, în vârstă de 44 de ani, a fost prezentă, până recent, în mod regulat la Antena 1. Vedeta a fost corespondent de război pe fronturile din Irak, Afghanistan, Kosovo și a acoperit atentate din Spania, subiecte precum eliberarea Fâșiei Gaza sau atentatele de la Londra.

Vineri, 6 august, Mara Bănică a decis să facă public motivul pentru care a plecat de la Antena 1. Având în vedere că legătura contractuală cu Intact s-a încheiat, implicat a luat sfârșit și colaborarea cu Antena 1.

„Știu că vă sunt datoare cu o serie de răspunsuri legate de “dispariția” mea de pe micul ecran. Am tot amânat acest moment, dintr-un motiv extrem de simplu, veți vedea.

În primul rând, nu mai am o legătură contractuală cu trustul Intact, implicit cu Antena 1. După 12 ani de colaborare chiar simți nevoia de o schimbare!”, a spus Mara Bănică.

Mara Bănică își surprinde fanii. Este însărcinată

Vedeta a făcut un anunț extrem de important pentru fanii săi – urmează să devină mamă pentru a doua oară.

Trebuie subliniat că Bănică mai este mama unui copil în vârstă de zece ani, pe nume Dima. „Eram într-o relaţie în America cu un băiat care era român, după vreo lună, m-a întrebat dacă mai vin. I-am spus că nu pentru că m-am îndrăgostit. Şi mă îndrăgostisem, recunosc. Am avut o relaţie de câţiva ani, nu ştiu de ce s-a terminat. Bărbaţii nu îşi doresc nici femei deştepte şi nici puternice. Nu există bărbat care nu înşală, nu s-a născut.

Eu am zis clar că dacă până la 35 de ani nu mă căsătoresc, eu fac un copil, ceea ce am făcut. Dima ştie că are un alt tată biologic, nu va avea o surpriză mai târziu. Nu am avut o relaţie cu acest om, nu eram din acelaşi mediu social. Am pus punct poveştii repede, după o lună”, a spus Mara Bănică despre fiul său.

Vedeta poartă o sarcină de aproximativ patru luni de zile. „Vestea cea mare însă, este faptul că eu și soțul meu vom deveni părinți, undeva peste cinci luni. O să avem șansa să povestim din toamnă despre asta, pe îndelete! Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine!”, a conchis fosta jurnalistă Antena 1.