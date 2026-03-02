Justitie

CSM a validat 11 candidaturi pentru trei posturi de inspector judiciar. Când sunt programate interviurile

CSM a validat 11 candidaturi pentru trei posturi de inspector judiciar. Când sunt programate interviurile
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că toți cei 11 judecători înscriși la concursul pentru trei posturi de inspector judiciar îndeplinesc condițiile legale pentru continuarea selecției. Interviurile sunt programate în luna mai, iar testul grilă va avea loc pe 6 iunie 2026.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că toate candidaturile depuse pentru ocuparea celor trei posturi vacante de inspector judiciar au fost validate. Un număr de 11 magistrați s-au înscris la selecție, iar instituția a confirmat că aceștia îndeplinesc condițiile legale necesare pentru a participa la etapele următoare ale concursului.

Printre cei validați se află judecători cu experiență diversă în instanțele din țară. Maria Bărăscu, de la Curtea de Apel București, detașată în prezent la Inspecția Judiciară, Emanuela Morișcă, de la Curtea de Apel Suceava, soția procurorului Ciprian-Mihai Morișcă de la DNA Suceava, și Eugenia Voineag de la Curtea de Apel Ploiești sunt pe listă.

Concursul a atras și actuali inspectori judiciari, precum Livișor Dascălu și Aurel Găitan, care vor concura pentru confirmarea sau reconfirmarea în funcție.

CSM

CSM. Sursa foto: Arhiva EVZ

Reprezentanți ai tribunalelor din București și județele apropiate

Din București și județele învecinate, au mai depus candidaturi Alexandra-Ioana Antonache, de la Tribunalul București, Elena-Luiza Mogoșanu, de la Tribunalul Olt, și Elena-Manuela Eros, de la Tribunalul Argeș.

De asemenea, Tribunalul Brașov este reprezentat de Sergiu Coșoreanu și Carmen-Salomee Rață-Alexandrescu, iar Tribunalul Dolj de Aurelia-Irina Grejdeanu.

Etapele următoare ale procesului de selecție au fost deja programate. Interviurile se vor desfășura între 6 și 14 mai 2026, iar testul de tip grilă este programat pentru data de 6 iunie 2026.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) mai precizează că respectarea calendarului este esențială pentru buna desfășurare a concursului și pentru asigurarea transparenței în procesul de selecție.

