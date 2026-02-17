Ungaria este în corzi și e tot mai izolată în cadrul Uniunii Europene. Decizia luată de Croația provoacă tensiuni majore

Croația a respins solicitarea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, iar decizia a provocat noi tensiuni la nivelul Uniunii Europene. Ungaria și Slovacia continuă să se aprovizioneze cu petrol din Rusia, însă livrările au fost întrerupte după ce un atac rusesc a avariat o conductă aflată pe teritoriul Ucrainei, potrivit Sky News.

Ungaria și Slovacia au cerut sprijinul Croației pentru a permite livrarea petrolului rusesc, în încercarea de a evita o posibilă criză. Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a transmis că nu va da curs acestei solicitări.

„Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele țări, dar ajută la finanțarea războiului și a atacurilor asupra poporului ucrainean. Nu mai există scuze pentru a rămâne legați de țițeiul rusesc pentru nicio țară din UE”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Comisia Europeană a anunțat că nu identifică, pe termen scurt, riscuri legate de aprovizionarea cu petrol a Ungariei sau Slovaciei, întrucât ambele state au stocuri suficiente. Totodată, Uniunea Europeană a cerut Ucrainei să prezinte un calendar privind repararea conductei petroliere.

Ungaria și Slovacia sunt singurele state din Uniunea Europeană care mai primesc petrol rusesc prin ramura sudică a conductei Drujba, care traversează Ucraina. Livrările au fost suspendate după raidul aerian din 27 ianuarie, care a avariat conducta, iar în luna februarie nu au mai existat transporturi de petrol rusesc către cele două țări.

În ianuarie, fluxurile au înregistrat o medie de aproximativ 150.000 de barili pe zi. Prin comparație, în primele două luni ale anilor 2022–2025, livrările au avut o medie zilnică de aproximativ 200.000 de barili pe zi.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat săptămâna trecută că ramura sudică a conductei Drujba a fost lovită în timpul atacului rusesc din 27 ianuarie, publicând fotografii cu ceea ce a descris drept conducta în flăcări.

„Știm că partea ungară se pregătește din nou să se plângă de problemele legate de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Nu putem decât să le recomandăm să se adreseze «prietenilor» lor de la Moscova cu aceste fotografii”, a scris acesta, într-o postare pe X.