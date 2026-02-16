Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE

În ediția recentă a emisiunii Hai LIVE cu Turcescu, fostul ministru de Externe Adrian Severin a explicat motivul pentru care unele decizii importante ale Uniunii Europene sunt luate în reuniuni informale ale Consiliului European. Întrebat de Robert Turcescu de ce unele subiecte importante nu sunt abordate în ședințele formale, fostul europarlamentar a explicat că aceste întâlniri au loc pentru că tratatele constitutive ale UE sunt adesea încălcate.

Fostul ministru a afirmat că aceste reuniuni informale au loc deoarece tratatele constitutive ale Uniunii Europene sunt încălcate și pentru că zilnic, în gestionarea Uniunii, apar abateri de la aceste tratate. El a explicat că nu reuniunile în sine încalcă regulile, ci modul în care acționează Comisia și Consiliul European.

„Prin tot ceea ce face Comisia, prin faptul că acest Consiliu European care este format potrivit tratatelor constitutive din șefii executivelor naționale, că noi am spus șefii de state și guvernări, șefii de state care sunt șefi a executivelor, nu șefii de state care sunt președinți în republici parlamentare. Pentru că e normal, e nevoie acolo de personalități naționale care să angajeze administrația țării. Unii care nu au niciun fel de atribuție”, a afirmat fostul ministru.

Adrian Severin a subliniat că rolul inițial al Consiliului European este de a discuta și trasa direcțiile strategice și dezvoltarea pe termen lung a Uniunii. În realitate însă, această structură s-ar ocupa mai mult de problemele zilnice și ar prelua atribuții care nu îi revin.

„Dintr-o dată, el s-a transformat într-un factotum. Acolo se iau deciziile de tot felul. Mai puțin se vorbește de strategie în aceste consilii, cât se vorbește de strategie. vorbește de administrarea curentă a Uniunii Europene, sustrasă astfel, inclusiv de sub controlul Parlamentului European și aici doare destul. de tare pentru că acest Parlament European este până la urmă cea mai democratică, v-ați spune, unica instituție europeană aleasă direct de absolut toți cetățenii Uniunii Europene”, a continuat Severin.

Fostul ministru a explicat că astfel de practici reduc controlul Parlamentului European, singura instituție aleasă direct de cetățenii UE și considerată de Severin cea mai democratică.

„Încă o dată spun, toată această politică privind războiul din Ucraina este în afara tratatelor constitutive ale Uniunii și putem demonstra acest lucru”, a menționat fostul ministru.

Potrivit acestuia, reuniunile informale sunt folosite pentru a limita criticile și protestele împotriva deciziilor luate „în afara competențelor legale”. Severin a amintit și principiul egalității suverane al statelor membre, subliniind că fiecare țară, inclusiv România, ar trebui să aibă voce egală în fața altor state precum Germania, însă în practică tratatele sunt frecvent încălcate.

„Deci Germania e egală cu România. Acolo cu condiția, evident, ca România să se exprime, să se comporte ca un egal al Germaniei. Egal din punct de vedere juridic. Bun. Deci aceste tratate sunt încălcate. Și pentru ca să nu există, să se micșoreze spațiul în care criticile ar putea fi adresate și să se micșoreze protestele împotriva acestor abuzuri, se spune, stați puțin, că de fapt nu e informal, nu e consilul ăla de care știți voi, ăla din scripte”, a mai spus fostul ministru.