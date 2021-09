Criza politică se adâncește pe zi ce trece. PNL și USR PLUS își taie toate punțile de negociere

În Parlament, USR PLUS s-a aliat cu Partidul AUR pentru o moțiune de cenzură menită să demită cabinetul condus de Florin Cîțu. Acest lucru le-a atras, pe bună dreptate, numeroase critici din partea foștilor parteneri de la guvernare, UDMR și PNL.

Pe de altă parte, nici aceștia nu au stat cu mâinile în sân și au format o alianță neoficială, cu PSD, pentru blocarea moțiunii inițiate de USR PLUS și Partidul AUR. UDMR şi PSD s-au raliat sesizării formulate de Florin Cîțu la CCR, pe tema acestei moțiuni de cenzură.

Însă lucrurile nu s-au oprit aici. Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, dominate de PSD, PNL și UDMR, au transmis un punct de vedere în care susţin poziţia lui Florin Cîţu. Ei sunt de acord că există un conflict juridic între Parlament şi Guvern pe tema moţiunii de cenzură.

Criza politică se adâncește pe zi ce trece

Decizia a stârnit nemulţumirea USR-PLUS şi AUR, dar și a conducerii celor două camera parlamentare. Ludovic Orban şi Anca Dragu au transmis propriile opinii către CCR, diferite de cele ale instituțiilor pe care le conduc.

Or, acest lucru a stârnit iritarea, în special, a liberalilor care, susțin surse politice, au inițiat demersuri de înlăturare a Ancăi Dragu (USR PLUS) de la șefia Camerei Superioare a Parlamentului.

În cazul lui Ludovic Orban, lucrurile sunt ceva mai complicate. Deși l-ar dori îndepărtat, oamenii lui Florin Cîțu nu o pot face până după congresul din 25 septembrie. Aceasta deoarece i-ar da posibiltatea să se victimizeze și să-și sporească șansele pentru un nou mandat de președinte al PNL.

Președintele Senatului, Anca Dragu a opiniat, în punctul de vedere către CCR că nu există un conflict juridic între cele două puteri ale statului pe tema moţiunii de cenzură ci doar un conflict politic.

„Este vorba de un conflict politic mai degrabă, care, din păcate, de la nivelul Guvernului se doreşte a se transforma într-un conflict juridic de natură constituţională”, a spus Anca Dragu.

Anca Dragu a încercat forțarea demiterii lui Cîțu

La rândul său, președintele Senatului a mai adâncit ruptura dintre cele doi foști parteneri de coaliție, încercând să forțeze demiterea Guvernului, tot prin intermediul Curții Constituționale.

Ea a făcut propria sesizare către CCR în care l-a reclamat pe premier că nu se prezintă în fața Parlamentului cu o nouă echipă ministerială, după demisiile miniștrilor USR PLUS. Anca Dragu spune că, acesta este singurul conflict juridic, legat de refuzul premierului de a veni pentru votul de încredere cu noua compoziţie politică a Guvernului.

„Solicit instanţei de contencios constituţional să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi primul-ministru, pe de-o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, născut din încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la obligativitatea obţinerii votului Parlamentului în cazul remanierii guvernamentale, efectuate după schimbarea compoziţiei politice a Guvernului.

De asemenea, cer obligarea primului-ministru la a formula propuneri de miniştri şi a le înainta Parlamentului în vederea pronunţării asupra noii compoziţii politice a Guvernului”, a transmis președintele Senatului.

CCR a solicitat puncte de vedere celor două părți până pe 29 septembrie, timp în care se va produce congresul PNL, spre bucuria echipei lui Florin Cîțu.

Acesta, de altfel, își justifică refuzul de a merge în Parlament cu o nouă echipă ministerială prin faptul că astfel s-ar elimina orice șansă a USR PLUS de a mai rămâne la guvernare. În realitate, așa cum și-a dat seama toată lumea, lui Florin Cîțu îi este teamă că-și va pierde mandatul de premier și, implicit, i-ar scădea și șansele la președinția PNL.

„Doamna preşedintă a Senatului vrea să scoată USR de la guvernare, pentru că asta cere de fapt”, a spus Florin Cîţu.

Ludovic Orban, avantajat de dezbaterea rapidă a moțiunii

Și actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, este nemulțumit de ceea ce se petrece în Parlament. Și el a transmis propriul punct de vedere la CCR, diferit de cel al biroului permanent al Camerei Deputaților. El acuză încălcarea Constituției de către majoritatea formată din PSD, PNL și UDMR.

„O majoritate din BPR încalcă Constituţia şi principiul constituţional privind statul de drept, pentru că blochează procedurile cu privire la moţiunea de cenzură, proceduri constituţionale şi regulamentare”, a declarat Ludovic Orban.

În acest context, cere judecătorilor să respingă sesizarea premierului, explicând că Parlamentul.

„Nu există niciun conflict între Guvern, Guvernul aici nu există. Ce ar vrea Guvernul, că dacă se depune moţiune de cenzură, ea nu poate fi dezbătută şi votată? (…) Argumentul că se amână moţiunea după decizia CCR e unul ridicol, penibil”, a completat Orban.

Potrivit Constituţiei, moţiunea de cenzură trebuie dezbătută după trei zile de la prezentarea sa în plenul reunit al Parlamentului. Or, acest termen a fost depășit deja.

Neintroducerea documentului la vot a moțiunii de cenzură a provocat un protest din partea deputaților AUR.

Congresul PNL a provocat un întreg deranj în Parlament

În fapt, toată activitatea parlamentară a fost dată peste cap de congresul PNL. Alegerea viitorului președinte al partidului este miza amânării moţiunii de cenzură, chiar cu prețul încălcării Constituției.

Termenul la care se va judeca sesizarea premierului va fi stabilit, cel mai probabil, după alegerile din PNL. De altfel, pe acest lucru mizează echipa lui Florin Cîțu, și acesta este motivul pentru care a apelat la arbitrajul judecătorilor constituționali.

Disputele și scandalurile dintre foștii parteneri ai coaliției de guvernare le convine de minune PSD. Social-democrații nu au ascuns că obiectivul lor este menținerea lui Florin Cîțu la conducerea guvernului și a PNL.

Situația de arbitru îi convine PSD

În urmă cu câteva zile, președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu dezvăluia strategia partidului său în legătură cu actuala criză politică. El a precizat că imaginea PNL și a lui Florin Cîțu, dar și a USR PLUS, este într-un declin continuu. Drept urmare, PSD nu are nici un motiv să-i ajute pe liberali sau pe cei din USR PLUS să se stabilizeze.

„În politică totul e strategie dacă suntem oameni raționali. Cîțu e pentru noi în acest moment un foarte bun agent electoral. De ce să ne băgăm noi în această bătălie? Cîțu oricum e terminat. Fie că ajunge președinte în 25 septembrie și-l vom da jos după aceea, pentru noi e mai interesant și efectul politic e mai mare să dai jos președintele PNL.

Există calcule strategice și corecte din perspectiva partidului nostru să nu ne introducem în această bătălie. Ei ne oferă mereu ocazii de genul acesta. Acum cu trimiterea unei contestații la CCR noi vom aștepta această decizie a Curții”, a declarat Vasile Dîncu, la Digi24.