Cristina Spătaru spionată de foștii iubiți. „Am avut relații cu oameni extrem de geloși”

Cristina Spătaru spionată de foștii iubiți. „Am avut relații cu oameni extrem de geloși”Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu. Sursa foto: Facebook
Artista, Cristina Spătar, a povestit la un podcast faptul că a avut relații cu bărbați extrem de geloși. Din acest motiv a fost spionată și a avut tot timpul impresia că este urmărită.

Cristina Spătar, viață ca-n filmele de spionaj

Interpreta a povestit că bărbații din viața ei au fost extrem de geloși. ”Relațiile mele au fost numai cu oameni extrem de geloși. Cred că am avut aparatură de înregistrat și de filmat și oameni pe urmele mele toată viața.

Deci toată viața mea, în fiecare relație am fost urmărită. Și când spun asta îmi asum”, a explicat Cristina Spătar.

”Sunt controlată non-stop”

Culmea este că odată cu măritișul, aceste lucruri nu s-au terminat. Din contră, ele continuă, iar artista ar fi controlată non stop și de actualul partener. ”Acum m-am obișnuit, toată lumea vede whatsapp.

Și soțul meu mi-a trimis acum un an o fotografie cu ceea ce vorbeam pe această rețea. Adică nu mă deranjează, poate să vadă. Știe ce vorbesc cu prietena mea cea mai bună. Nu mă deranjează, poate să vadă. Da, sunt controlată non-stop”, a mai povestit aceasta.

Nu îi place, dar nici nu ia atitudine

Pe de altă parte, aceasta a explicat că situația nu este una ideală. Mai exact nu îi place ceea ce se întâmplă. Cu toate acestea nu are de gând să schimbe ceva. ”Nu-mi place, dar nici nu am ce să fac. Plus că eu nu am ce să ascund, de asta sunt foarte relaxată. Dacă vreau să îi spun ceva, îi spun în față”, a mai spus solista.

Cristina Spătar are doi copii din căsătoria pe care a avut-o cu omul de afaceri Alin Ionescu. Cei doi au divorțat acum aproape 10 ani și artista și-a refăcut viața. La fel a făcut și Alin Ionescu, doar că nici Larisa Tănăsoiu, cea de-a doua soție nu a fost cu noroc. Cei doi au divorțat anul trecut.

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
