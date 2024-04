Politica Vicențiu Mocanu, om politic cu afaceri de milioane de euro în construcții. Cadouri extrem de scumpe pentru soția sa







Vicențiu Mocanu, devenit de câteva luni om politic, are afaceri prolifice în construcții. Mai exact în Râmnicu Vâlcea și în Craiova acesta se ocupă inclusiv cu proiecte imobiliare. Este unul dintre cei mai importanți producători de polistiren și mortare urcate. Iar firma sa este pe piață din 1998, acesta este și motivul pentru care este atât de cunoscută.

La sfârșitul anului trecut, prolificul om de afaceri a decis să se înscrie în AUR. Iar din acel moment a devenit și candidatul partidului pentru funcția de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Om de afaceri cu dare de mână

Pe de altă parte, soția acestuia este principalul beneficiar al averii omului de afaceri. Cristina Spătar recunoaște faptul că acesta îi face toate poftele. ”El, de Valentines Day, mi-a oferit o mașină de 300.000 de euro, un Mercedes Maybach Jeep, ca să fiu în siguranță cu copiii și în turneele mele. (…) Eu tot îi spuneam că îmi doresc un business al meu.

I-am zis că-mi doresc să-mi fac un azil de bătrâni, de lux, unde să ofer servicii de super calitate pentru oamenii în vârstă, deoarece văzusem modelul din Londra. Am vrut să fac, am cochetat cu ideea asta. I-am împărtășit-o și a zis: „Da, e foarte frumos ce-ți dorești, am să te susțin, dar îți dau un sfat.

Cât de mult își iubește soția

Ca să poți să te ocupi și de muzică, și de copii, iar, ulterior, ca să ai timp și de mine – el s-a pus, săracul, pe ultimul plan – mai bine îți cumpăr niște proprietăți, pe care tu să le dai la închiriat și chiriile acelea să-ți fie venit pasiv”.

Și așa a ajuns să-mi cumpere șapte vile aici, în Crevedia, și, ulterior, mi-a făcut cadou de ziua mea clădirea asta despre care se știe. E în renovare și va avea în jur de 15-17 apartamente, iar la parter o să aibă spații comerciale” a spus cântăreața.