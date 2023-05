Cristina Ich s-a împăcat cu Alex Pițurcă. S-a întors la soțul ei la câteva luni de la despărțire

Cristina Ich și Alex Pițurcă, din nou împreună

Chiar dacă în luna septembrie a anului trecut au spus că divorțează, cei doi au fost surprinși de curând împreună. Cristina Ich și Alex au fost la aniversarea unei cunoștințe comune și au uitat de neînțelegerile din trecut. Mai mult decât atât, cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat, ca și cum nu ar fi fost niciodată despărțiți. Cristina Ich a postat imaginile pe rețelele sociale.

Cristina Ich spune despre fostul soț la scurt timp de la despărțire că este un bărbat căruia i-a plăcut toată viața să se distreze, iar ea i-a oferit libertatea de a face tot ceea ce și-a dorit. Alex Pițurcă a fost fotbalist și de-a lungul carierei a jucat la mai mai multe echipe, precum FCSB, Regensburg, FC Caracal, Universitatea Craiova, CSKA Sofia, Pandurii, FC Brașov și Khazar Lankaran.

„Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, potrivit Digisport.ro.