Scandal monstru la aeroport cu iubita lui Pițurcă Jr. Regina Instagramului, Cristina Ich, a fost jignită și înjurată crunt

Cristina Ich, moldoveanca de peste Prut, a relatat o întâmplare pe care a trăit-o pe aeroport. Fiind la un pas de a pierde avionul, aceasta a cerut voie oamenilor să treacă în faţă să o lase să treacă, doar un bărbat nu a fost de acord înjurând-o de mama focului.

Cristina Ich este una dintre cele mai urmărite vedete din România pe Instagram. Totul se datorează faptului că spune tot ce-i trece prin cap fără ocolișuri chiar dacă uneori deranjează. A decis să fie foarte deschisă cu fanii ei, motiv pentru care le povestește toate trăirile din viața sa, indiferent de situație.

Recent, Cristina Ich a fost înjurată ca la ușa cortului de un bărbat aflat la coadă la bagaje în aeroport. Totul a pornit după ce bărbatul s-a arătat nemulțumit că aceasta i-a rugat pe cei din față s-o lase înainte, pentru a nu pierde zborul.

Cristina Ich, înjurată pe aeroport: ”tupeistele dra*u”

„Am ajuns în ultima secundă la poartă. Nu vă puteți imagina cam câți nervi am. Îmi vine să plâng de nervi. Dacă nu ne-a înjurat, pe mine și pe o doamnă pe care am ajutat-o, un om în toată firea, cred că avea în jur de 60 de ani… Din ”tupeistele dra*u” nu ne-a scos… nu vreți să știți ce ne-a făcut. Oameni mai răi ca ăștia eu nu am văzut”, a povestit Cristina Ich pe Instagram.

În apărarea ei, susține că i-a rugat pe cei din față s-o lase înainte și a primit acordul lor, dar individul nu a apreciat deloc gestul ei, motiv pentru care s-a dezlănțuit și a spus tot ce i-a venit la gură în acele momente.

„Dacă nu ajungeam cu bagajul la poartă pierdeam avionul. I-am rugat pe toți cei din față, dar omul ăla era posedat de un diavol”, a mai povestit Cristina Ich.

Cristina Ich: Am început PATRU facultăți, n-am terminat NICIUNA

În cadrul unui video pe contul ei de socializare, Cristina Ich a mărturisit că a început patru facultăți, însă nu a terminat-o pe niciuna dintre ele, motivând că nu și-a descoperit încă vocația.

„Eu prima dată când am intrat, am intrat la Stomatologie, după Medicină Generală, după am renunțat de tot și acum m-am gândit eu să fac Filozofie. Am făcut și Jurnalism, șase luni de Psihologie, un an de Regie-Film, și le-am lăsat așa. Nu mi-am descoperit vocația, dar acum sigur”, a spus Cristina Ich, într-un InstaStory.

Mai mult, se spune că în 2020, ar fi încasat nici mai mult nici mai puțin de 400.000 de euro d ela Instagram pentru succesul pe care-l are cu poveştile şi clipurile pe care le postează pe contul ei.