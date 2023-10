Gabriel, copilul aruncat de mamă pe fereastră, a ieșit din comă: A supraviețuit printr-o minune

Crima din Botoșani a îngrozit țara. Căzătura i-a fost fatală unuia dintre copilași, în vârstă de numai doi ani. Fratele acestuia, mai mare cu un an, Gabriel, a supraviețuit și s-a întors la tatăl său după ce a stat în comă două luni. Cazul a fost monitorizat și de ministerul Familiei, Natalia Intotero care de altfel l-a și vizitat pe Gabriel.

A fost o perioadă destul de îndelungată în comă la Iași, a fost la două spitale, am fost de două ori și l-am vizitat, am avut discuții cu tatăl acestuia, apoi a venit aici în București”, a declarat Natalia Intotero.

„Cu toții am rămas așa, înmărmuriți, în urmă cu câteva luni, când am văzut o știre despre o mamă care a făcut o formă de depresie și și-a aruncat copiii de la etaj, încercând apoi să-și ia viața și ea. Din păcate, unul dintre copii a decedat, cel mai mic, și Gabriel a supraviețuit printr-o minune de la Dumnezeu, și bineînțeles prin mâna medicilor care l-au îngrijit.

Inițial, medicii au fost rezervați în privința șanselor de supraviețuire a micuțului Gabriel, însă copilul și-a învins destinul și, în ciuda pronosticului rezervat, a supraviețuit.

Aflat în grija tatălui, Gabriel este acum pe drumul bun. Se află în evidența Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului și discută cu psihologii pentru a se recupera complet.

Crima din Botoșani a îngrozit o țară întreagă. Scenele s-au derulat în luna august în incinta unui hotel din orașul moldovean. Împreună cu cei doi copii, femeia a intrat pe terasa hotelului de la primul etaj după care și-a aruncat copii. Apoi, femeia a anunțat că se va arunca și ea.

La fața locului s-au prezentat forțele de ordine și mai multe echipaje de la SMURD. În urma negocierilor, femeia a fost convinsă să renunțe la gestul sinucigaș. Ulterior a fost transportată la Spitalul Mavromati din Botoșani, secția Psihiatrie.

Potrivit cadrelor medicale, a avut discernământ în momentul producerii faptelor. Femeia în cauză, Lorela Babii a fost trimisă în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat și tentativă la omor calificat. La ora actuală este reținută, iar judecătorul de drepturi și libertăți a dispus prelungirea arestului preventiv cu alte 30 de zile.

Anterior faptei abominabile, Lorela Babii i-a trimis soțului un mesaj prin care îl anunța ce urma să facă. Femeia îi reproșa acestuia că nu a apreciat efortul pe care femeia îl depune pentru a-l face fericit, atât pe el cât și pe apropiații lui.

„Mulțumesc că m-ai făcut să fac ceea ce nu voiam, sper să fii fericit acum că ai scapăt de noi și nu mai trebuie să ne trimiți bani, că am înțeles că asta era marea ta problemă. Îţi doresc ca toţi banii pe care o să îi ai de acum să îi păstrezi să ţi-i pui pe piept….că niciodată nu ţi-au ajuns….regret tot ce am făcut cu tine până acum şi regret că m-am măritat cu tine, dar chestia era ca voiam să scap de acasă…..atât.

Cel mai rău îmi pare pentru copii, că ei nu au nicio vină. Dar nu îi pot lăsa așa ai nimănui. Nimeni nu o să îi iubească. Sper să fii fericit fără noi. Adio! Eu am încercat să fac totul pentru voi (tu, mama, tata şi etc etc) am lăsat copiii fără jucării sau haine sau altele ca să aibă toţi şi voi toţi m-aţi luat de fraieră”, i-a scris tânăra soțului ei, în jurul orei 23:30.