200 de medici români vor să plece în Israel pentru a trata victimele. Decizia Ambasadei

Mai mult de 200 de medici români și-au arătat deschiderea pentru a pleca în Israel în contextul războiului. Aceștia s-au înscris pe site-ul Ministerului Sănătății ca voluntari pentru Israel. Demersul a avut la bază un apel făcut de Alexandru Rafila în acest sens.

Ministrul Sănătății a lansat zilele trecute un apel către cadrele medicale din România.

Alexandru Rafila i-a îndemnat pe medici dar și pe asistenții medicali să se înscrie ca voluntari pentru a pleca în Israel. Oficialul a precizat că voluntarii urmau să plece în Israel pentru a trata victimele războiului doar în cazul în care ajutorul era solicitat de către autoritățile israeliene.

Peste 200 de medici au răspuns apelului și s-au înscris pe aceste liste. Ambasada Israelului în România a avut prima reacție legată de acest demers. Ambasada a transmis că în prezent nu este nevoie de medici voluntari în zonele afectate de război din Israel.

Voluntarii au primit mulțumiri din partea reprezentanților Ambasadei Israelului în România pentru deschiderea arătată.

„Mulțumim medicilor din Romania care, la initiativa Ministrului Sanatatii, s-au oferit voluntar sa acorde asistenta medicala in Israel in aceste momente grele, ca urmare a atacurilor teroriste impotriva civililor din Israel. „ , se arată în anunțul transmis de ambasadă.

Reprezentanții Ambasadei Israelului în România susțin că situația s-ar putea schimba în acest sens.

„Autoritățile medicale din Israel ne-au informat ca in acest moment nu au nevoie de doctori voluntari. Totusi, pe viitor, situatia s-ar putea schimba. In acest context, Ministerul Sanatatii din Israel intocmeste o lista cu personalul medical din strainatate care doreste sa vina voluntar in Israel, daca va fi cazul”, mai arată mesajul misiunii diplomatice a Israelului în România.