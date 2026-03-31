Creștere semnificativă a numărului de adulți convertiți la catolicism în Statele Unite

În mai multe regiuni din SUA, liderii Bisericii Catolice semnalează o creștere accentuată a numărului de adulți care aleg să se convertească, fenomen remarcat în special în rândul tinerilor, potrivit Fox News.

Datele furnizate de diferite arhiepiscopii și organizații religioase indică o tendință în expansiune, confirmată atât de cifrele oficiale, cât și de observațiile directe ale clerului implicat în procesul de catehizare.

Creșterea este vizibilă în mai multe orașe importante, iar reprezentanții Bisericii afirmă că fenomenul are o amploare națională.

Potrivit publicației The Catholic Standard, Arhiepiscopia de Newark, statul New Jersey, a raportat că 1.701 persoane se pregătesc să intre în Biserica Catolică, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 30% față de anul 2025.

Evoluții similare au fost semnalate și în alte centre importante, precum Cleveland, Boston și Portland.

Episcopul Robert Barron a confirmat această tendință într-o declarație acordată Fox News Digital, subliniind caracterul repetitiv al recordurilor stabilite în ultimii ani:

„Anul trecut am depășit recordul privind numărul de convertiți adulți, iar anul acesta, în cadrul ritualului de admitere în Biserică, am depășit din nou acest record. Este o tendință vizibilă în întreaga Biserică și cu siguranță și în dieceza mea.”

Creșterea numărului de convertiți este reflectată și în mediul universitar. Instituții precum University of Notre Dame, Texas A&M University și Arizona State University au raportat un interes sporit pentru programele de formare religioasă.

La University of Notre Dame, 125 de persoane au primit sacramentele în perioada Paștelui din anul precedent, cel mai mare grup din ultimele cel puțin 25 de ani. Pentru anul curent, instituția estimează un număr de 163 de candidați și catehumeni, adică persoane nebotezate aflate în proces de convertire.

Episcopul Robert Barron a declarat că mulți dintre cei care aleg să se convertească descriu o nevoie profundă de sens și adevăr: „Mulți spun că sunt ‘în căutarea adevărului’”.

Acesta consideră că fenomenul poate fi interpretat și ca o reacție la secularizarea accentuată din începutul anilor 2000, afirmând că generațiile tinere „au moștenit o lume puternic secularizată” și contribuie acum la o revenire către religie.

În sprijinul acestei idei, episcopul a invocat și reflecțiile teologului Augustin de Hipona: „Doamne, ne-ai făcut pentru Tine și inima noastră este neliniștită până când se odihnește în Tine”.

Barron a adăugat că această nevoie spirituală „nu poate fi satisfăcută de nimic din această lume”.

Un alt factor menționat în explicarea fenomenului este atracția față de tradițiile vechi ale Bisericii Catolice. Potrivit episcopului, într-un context cultural caracterizat de schimbări rapide și conținut efemer, catolicismul oferă stabilitate și continuitate: „Cultura noastră este foarte efemeră... Catolicismul vorbește despre ceva mult mai profund, mai vechi și mai permanent.”

El a subliniat și importanța dimensiunii ritualice: „Frumusețea liturghiei noastre — nu este vorba doar de a ne aduna într-o sală simplă și a cânta muzică modernă, ci de a intra într-un ritual vechi, cu veșminte, tămâie, lumânări și rugăciuni străvechi — cred că acest lucru atrage sufletele oamenilor, în special pe cele ale tinerilor.”

Referindu-se la scandalurile de abuz sexual din cadrul Bisericii, intens mediatizate în anii 2000, Barron a precizat că acestea rămân relevante, dar sunt percepute diferit de noii convertiți: „Pentru ei, aceste scandaluri sunt mai degrabă o amintire și mai puțin o realitate imediată trăită.”

Datele publicate de Pew Research Center în 2025 arată că 1,5% dintre adulții americani sunt convertiți la catolicism. Potrivit aceluiași raport, 92% dintre catolici au fost crescuți în această religie, iar 8% s-au convertit ulterior. Motivațiile variază, cele mai frecvente fiind legate de căsătorie sau de alinierea valorilor personale cu cele ale Bisericii.

Odată cu creșterea numărului de convertiți, Biserica se confruntă și cu provocarea menținerii acestora în comunitate. Episcopul Barron a subliniat importanța dialogului: „Cred că Biserica trebuie să îi asculte. Este esențial să înțeleagă ce i-a atras și ce i-a ținut departe pentru o perioadă lungă.”

În concluzie, reprezentantul Bisericii a reiterat misiunea fundamentală a instituției: „Biserica are ca obiect principal evanghelizarea. Toate instituțiile catolice există pentru a aduce oamenii la Hristos. Cei care revin la Biserică sunt motivul pentru care aceasta există.”