Vremea

Cresc temperaturile în Republica Moldova, vremea rămâne mohorâtă în toată țara

Comentează știrea
Cresc temperaturile în Republica Moldova, vremea rămâne mohorâtă în toată țarasursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Vreme cu valori termice peste cele normale în acest interval al luni, azi, 28 ianuarie, în Republica Moldova. Temperaturile sunt în urcare și vor ajunge la nivelul a 2 - 5 grade Celsius, minima în timpul nopțiii la ajunge la 2 grade Celsius.

Începe să se încălzească în Republica Moldova, temperaturi peste media perioadei

Cerul rămâne acoperit de nori pe tot parcursul zilei în toate regiunile, sunt șanse de ploi slabe în sud și în centru. Vântul va sufla slab, conform specialiștilor meteo.

Vor fi 2 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, se vor înregistra câte 4 grade Celsius la Bălți și la Chișinău și 5 grade Celsius la Cahul și la Ștefan-Vodă. Mâine, maximele vor varia între 2 și 10 grade Celsius, sunt anunțate ploi în partea de nord a teritorului.

Marți, în România, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor, da rmai ales în vestul și sudul țării.

Hamnet domină nominalizările BAFTA 2026. Cine sunt rivalii din cursa pentru „Cel mai bun film”
Hamnet domină nominalizările BAFTA 2026. Cine sunt rivalii din cursa pentru „Cel mai bun film”
Mic dejun rapid și sănătos. Rețete simple pentru dimineți energice
Mic dejun rapid și sănătos. Rețete simple pentru dimineți energice

Ce condiții meteo sunt miercuri în România

Cerul va fi temporar noros, iar de la lăsarea serii și mai ales în timpul nopții va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Moldova, conform ANM.

Vremea, prognoza meteo

Vremea. Sursa foto: Arhiva EVZ

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și pe litoral (rafale de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 4 și 12 grade Celsius. La polul opus, cele minime între -5 grade în depresiunile din estul Carpaților și 7 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe arii restrânse, au mai informat meteorologii.

Valorile termice din Capitală

În Capitală, temperaturile vor fi peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate pe timpul nopții, când crește probabilitatea pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi între 9 și 11 grade Celsius, iar minima între 0 și 2 grade. Dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:21 - Hamnet domină nominalizările BAFTA 2026. Cine sunt rivalii din cursa pentru „Cel mai bun film”
09:14 - Washington schimbă strategia față de Venezuela. Banii blocați încep să fie returnați
09:03 - Mic dejun rapid și sănătos. Rețete simple pentru dimineți energice
08:57 - Cadouri de lux și acuzații grave. Zi decisivă pentru fosta primă doamnă a Coreei de Sud
08:51 - Zelenski, pregătit pentru a sta la masa negocierilor cu Putin. Rusia, principalul obstacol
08:41 - Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

HAI România!

Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora

Proiecte speciale