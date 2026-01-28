Cresc temperaturile în Republica Moldova, vremea rămâne mohorâtă în toată țara

Vreme cu valori termice peste cele normale în acest interval al luni, azi, 28 ianuarie, în Republica Moldova. Temperaturile sunt în urcare și vor ajunge la nivelul a 2 - 5 grade Celsius, minima în timpul nopțiii la ajunge la 2 grade Celsius.

Cerul rămâne acoperit de nori pe tot parcursul zilei în toate regiunile, sunt șanse de ploi slabe în sud și în centru. Vântul va sufla slab, conform specialiștilor meteo.

Vor fi 2 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, se vor înregistra câte 4 grade Celsius la Bălți și la Chișinău și 5 grade Celsius la Cahul și la Ștefan-Vodă. Mâine, maximele vor varia între 2 și 10 grade Celsius, sunt anunțate ploi în partea de nord a teritorului.

Marți, în România, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor, da rmai ales în vestul și sudul țării.

Cerul va fi temporar noros, iar de la lăsarea serii și mai ales în timpul nopții va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Moldova, conform ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat și pe litoral (rafale de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 4 și 12 grade Celsius. La polul opus, cele minime între -5 grade în depresiunile din estul Carpaților și 7 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe arii restrânse, au mai informat meteorologii.

În Capitală, temperaturile vor fi peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate pe timpul nopții, când crește probabilitatea pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi între 9 și 11 grade Celsius, iar minima între 0 și 2 grade. Dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.