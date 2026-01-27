Ploi în mare parte din Republica Moldova, temperaturile vor fi pozitive

Vreme marcată de ploi, azi, 27 ianuarie, în Republica Moldova, cu valori termice în media acestei perioade a anului, după cum au informat meteorologii. Sunt anunțate precipitații în majoritatea zonelor țării, excepție vor face sudul și sud-estul. Maximele de marți se vor încadra între 1 și 4 grade Celsius, minima din timpul nopții va ajunge la -1 grad Celsius.

Cerul va fi acoperit de nori în toată Republica Moldova pe tot parcursul zilei, vântul va sufla moderat. Sunt anunțate 4 grade la Cahul, în rest, la Ștefan-Vodă, la Chișinău, Briceni, Bălți și Rîbnița se va înregistra 1 grad. Mâine, cerul rămâne acoperit de nori în toată țara, maximele vor fi în creștere și vor ajunge la nivelul a 2 până la 6 grade Celsius.

Azi, în România, valorile termice, în scădere în majoritatea regiunilor țării, se vor situa în continuare peste cele specifice acestei perioade a anului, conform ANM. Aria ploilor se va restrânge treptat, astfel încât acestea se vor semnala ziua în sud, centru şi est şi pe arii restrânse în rest, iar noaptea doar pe alocuri în jumãtatea estică a teritoriului.

Izolat cantităţile vor fi însemnate. În zona montană vor fi precipitaţii mixte, iar pe creste mai ales ninsori şi se va mai depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 12 grade Celsius, iar cele minime între -7 şi 4 grade. Mai ales noaptea, local se va forma ceaţă şi izolat vor fi condiţii de polei.

În Capitală, temperaturile urmează să scadă faţp de ziua precedentă, dar se vor menţine peste cele obişnuite perioadei. Cerul va avea înnorări şi temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0…1 grad Celsius.