Ultima zi a Târgului de Crăciun în centrul Chișinăului. Sărbătorile de iarnă se încheie cu concert și tombolă

Republica Moldova. Sărbătorile de iarnă din Chișinău ajung duminică, 25 ianuarie, la final, odată cu încheierea Târgului de Crăciun din centrul capitalei. Evenimentul va fi marcat de un concert special în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) și de o tombolă cu premii atractive, marele câștig fiind o motocicletă. Pe scena principală vor evolua artiștii DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu, iar programul începe la ora 18:00.

La tombolă pot participa cei care au răspuns corect la întrebările concursului publicat în Buletinul Primăriei Chișinău-Raportul „Rezultate 2024–2025”. Înscrierile se realizează prin intermediul botului dedicat de pe Telegram. Până în prezent, aproximativ 2.000 de persoane s-au înscris pentru tombolă, urmând să primească informații suplimentare pe adresa de e-mail indicată la înscriere. Printre premiile puse la dispoziție de partenerii evenimentului se numără abonamente la parcuri de distracție, magazine și, bineînțeles, motocicleta oferită drept premiu mare.

Sezonul sărbătorilor a început pe 5 decembrie 2025, odată cu inaugurarea unui brad de 15 metri în centrul capitalei. În jurul bradului a fost amenajat tradiționalul Târg de Crăciun, care a oferit vizitatorilor vin fiert, plăcinte, produse artizanale și alte atracții specifice sezonului.

Pe perioada sărbătorilor de Revelion și Crăciun, atât pe stil vechi cât și pe stil nou, în PMAN au avut loc numeroase concerte cu artiști autohtoni. Evenimentele au fost menite să ofere chișinăuienilor momente de bucurie și relaxare, transformând centrul capitalei într-un punct de atracție pentru întreaga familie.

Inițial, autoritățile municipale planificaseră închiderea târgului pe 18 ianuarie, însă, în urma solicitărilor venite din partea locuitorilor capitalei, perioada a fost prelungită cu o săptămână. Această decizie a permis chișinăuienilor și vizitatorilor să se bucure mai mult timp de tradițiile de iarnă și de atmosfera specifică sărbătorilor. Standurile cu produse locale, cadouri de sezon și suveniruri au rămas disponibile pentru toate familiile care au dorit să profite de ultimele zile ale târgului.

Evenimentul din 25 ianuarie marchează ultima zi oficială a sezonului de iarnă în centrul Chișinăului. Concertul și tombola reprezintă momentele finale de distracție și voie bună pentru locuitorii capitalei.

