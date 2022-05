Cresc pensiile în România! Vestea momentului de la Guvern. Ministrul Muncii a spus clar

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că consultanții din cadrul Băncii Mondiale, angajați de instituția pe care o conduce, sunt de acord cu reforma pensiilor propusă de el. Budăi susține că i-a convins pe aceștia că în România nu se poate trăi cu pensii de 200 – 300 de euro pe lună.

În fapt, cei pe care i-a convins Marius Budăi sunt consultanți angajați de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în baza unui contract în valoare de 1,5 milioane de euro încheiat la finalul lunii februarie. Conform înțelegerii, pentru suma respectivă, consultanții Băncii Mondiale trebuie să asigure asistență în vederea îmbunătățirii prevederilor din Legea pensiilor. Or, este normal ca ei să țină cont de solicitările angajatorului, respectiv ale ministrului Marius Budăi.

Ministrul Muncii a declarat că a purtat discuţii cu „specialiştii şi cu conducerea Băncii Mondiale” care au fost de acord cu reformele pe care le-a propus.

„Am găsit un sprijin enorm în conducerea Băncii Mondiale. Am avut discuţii cu specialiştii, explicându-le pe cifre raţionamentul care stă în spatele a ceea ce am susţinut de când am preluat ministerul, dar şi înainte, când eram în opoziţie, că acel 9,4% nu este îndestulător pentru a rezolva inechităţile din sistem, și pentru a majora veniturile seniorilor acestei ţări”, a declarat Marius Budăi, într-o intervenție la Antena 3, conform Capital.ro.

Marius Budăi reclamă contribuțiile sociale ale Diasporei

Marius Budăi a precizat că le-a explicat celor de la Banca Mondială că sistemul de pensii românesc nu poate fi sustenabil dat fiind că în jur de 5 milioane de români contribuie cu taxe și impozite la PIB-ul altor state. Este vorba despre românii care au părăsit țara, începând cu 1990.

„Au înţeles foarte bine, am explicat cu cifrele pe masă şi cu cifrele persoanelor angajate în România şi a celor care nu sunt angajate (…) I-am întrebat dacă în România pensia este de 200 de euro, dacă dumnealor ar putea trăi cu 200-300 de euro pe lună. M-am bucurat ca aseară târziu să aud de la specialiştii din Banca Mondială că vor fi alături de mine, de seniorii acestei ţări, în această reformă”, a declarat Marius Budăi.

Întrebat dacă cei de la Banca Mondială au fost de acord cu majorarea pensiilor, Budăi a evitat un răspuns. El a relatat doar ceea ce le-a spus el consultanților, dar nu și ceea ce i-au răspuns aceștia.

„Am să vă spun fraza cu care am încheiat discuţia cu dumnealor, practic i-am invitat să fie de acord cu mine că în urma construirii acestei reforme, cetăţenii români nu trebuie să rămână săraci”, a mai spus Marius Budăi.

Cât a pierdut un pensionar în această perioadă

Pe de altă parte, ministrul Muncii a reluat vechea sa obsesie cu modificarea PNRR, spunând că în document au fost scrise „bazaconii”. Se știe că oficialul PSD este un aprig susținător al modificării PNRR în sensul măririi plafonului dde 9,4% din PIB în care trebuie să se încadreze bugetul de pensii. O soluție pentru a rezolva această problemă ar fi majorarea PIB-ului, fapt ce ar duce automat și la majorarea plafonului. Pentru acest lucru, însă, este nevoie de o guvernare eficientă și măsuri care să ducă la o creștere economică.

De altfel, întrebat cât a pierdut un pensionar din puterea de cumpărare, în ultimele luni, având în vedere scumpirile în lanț, Budăi a estimat că este vorba de 7 – 8%.

„Un pensionar a pierdut până la 7-8 la sută numai prin majorările de preţuri care s-au întâmplat până acum şi dacă lucrurile va continua, scăderea va fi şi mai mare, din păcate. Dacă ar fi să cuantificăm şi majorarea de 10 la sută de la începutul anului, suntem cu puterea de cumpărare apărată, dar nu ştim ce se întâmplă în perioada următoare”, a mai spus ministrul.

Contractul semnat cu Banca Mondială

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a semnat, la finalul lunii februarie, un contract de asistență cu Banca Mondială în vederea reformării sistemului public de pensii. Potrivit declarațiilor ministrului Marius Budăi, de la vremea respectivă, valoarea contractului este de 1,5 milioane de euro.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a scos la licitație în SICAP, în luna octombrie, un contract de 6 milioane euro (24 de milioane lei) pentru consultanță în privința reformei sistemului de salarizare publică și a legii pensiilor.

Schimbarea acestor legi care va afecta direct în jur de 7 milioane de români a fost asumată prin PNRR, în fața UE. Acest lucru va presupune eliminarea unor inechități și discrepanțe din actuala lege.

Printre altele se propune eliminarea sau plafonarea unor sporuri, corelarea strictă a pensiei cu contributivitatea și eliminarea discrepanțelor de gen.