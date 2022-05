Intră în vigoare de la 1 iunie! Bani de la stat pentru 4 milioane de români. Anunţul făcut de Ministrul Muncii, Marius Budăi

Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat începerea distribuirii voucherelor în valoare de 50 de euro de la 1 iunie. Acestea fac parte din pachetul de măsuri sociale și economice „Sprijin pentru România”. Oficialul a precizat că peste 4 milioane de români vor beneficia de acest ajutor acordat de stat pe toată durata anului 2022.

Măsura de sprijin financiar ar putea fi prelungită și pentru anul 2023, în urma unei analize amănunțită a situației economice din România.

În ceea ce privește majorarea pensiei minime la 2.500 de lei, Marius Budăi a declarat că este doar un deziderat ce nu poate fi atins în actualele condiții economice.

Începe distribuirea voucherelor pentru alimente

Legat de acordarea voucherelor, ministrul Muncii a ținut să precizeze faptul că distribuirea lor nu se va face din prima zi pentru toți cei 4 milioane de români.

„Mi-aș dori să fie așa. Am fost întrebat într-o dezbatere care este nivelul de la care cred că ar trebui să începem și cam asta cred eu că ar fi reperul, în condițiile actuale. Dar în această perioadă știm ce traversăm. Asta nu reprezintă o scuză, ci încercăm să facem lucruri, vedeți că suntem deja la al doilea pachet de măsuri. Și la ora asta se lucrează, ne dorim să implementăm modelul acelor carduri pentru alimente și la vouchere. Ne-am propus ca de la 1 iunie să începem transmiterea către cetațeni a acestor carduri.

Sunt 4 milioane de români în prima fază și cu siguranță nu vom reuși din prima zi pentru toți. Am lucrat pentru a putea deconta cât mai mult din fonduri europene. Va fi definită și trecută în actul normativ și lista produselor. Joi sau vineri sigur vom avea forma finală. Ne-am asumat îm program până la finalul acestui an, după care văzând și făcând. Când am implementat primul pachet social nu știam că vom avea un război la granița. De aceea nu știm ce se va mai întâmpla.”, a spus Marius Budăi, ministrul Muncii în cadrul emisiunii Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu la România TV.