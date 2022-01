Cresc pensiile? Bomba anului pentru milioane de pensionari: Voi susține o nouă majorare

De la 1 ianuarie 2022, valoarea punctului de pensie a crescut de la 1.442 lei, la 1.586 lei. Actul normativ aprobat de Executiv în luna decembrie 2021 mai prevede că, începând cu anul 2023, valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, comunicați de Institutul Național de Statistică.

PSD, însă, insist pe o nouă majorare a pensiilor în cursul acestui an. Lia Olguța Vasilescua anunțat că nouă majorare a pensiilor s-ar putea aplica la jumătatea acestui an, iar asta pentru a-i sprijini pe cei cu venituri mici după creșterile de prețuri și ale facturilor din ultima vreme. Majorarea nu va implica, însă, o nouă legea pensiilor, ci doar unele modificări ale Legii 127.

Lia Olguța Vasilescu a explicat și de ce pensiile au crescut cu 10% și nu 40%, așa cum era luat în calcul, inițial: ” Nu va fi o noua lege a pensiilor, se va merge pe Legea 127. Ca vor suferi modificari unele articole, este altceva. Nu renuntam sub nicio forma la lege, daca se punea aceasta problema noi nu intram la guvernare, s-a acceptat sa fie doar anumite modificari.

Noi am venit cu 40% (majorare a pensiilor) sa se dea de la 1 ianuarie 2022 dar din pacate nu s-a putut aplica pana nu se fac niste calcule pentru ca dl Ghinea a pus in PNRR fara dezbatere publica ca procentul din PIB (pentru pensii) nu poate depasi 9,4% cu tot cu pensiile speciale. Si atunci am zis: Hai sa dam 10% acum, să acoperim macar rata inflației, și să ne luăm un termen de 120 de zile, să discutăm cu Comisia Europeana. Să explicăm că nu poate rămâne România cu 9,4% din PIB cu tot cu pensii speciale. Media UE, a cheltuielilor cu pensiile, este 13% din PIB, noi acum suntem la 8%”.

Florin Cîțu: Dacă va exista spațiu fiscal, voi susține o nouă majorare a pensiilor

Pe de altă parte, liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat sâmbătă, 29 ianuarie, că a fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de creştere a pensiilor cu 40% nu se poate face. Totuși, Cîțu a precizat că, dacă există spaţiu fiscal, va susține o nouă majorare a pensiilor în acest an.

„Toţi vrem să creştem pensii, toţi vrem ca oamenii să trăiască mai bine, de aceea am susţinut această creştere cu 10% a pensiilor şi am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de 40% nu se poate face. Nu vreau să ajungem în această situaţie, să fie astăzi o promisiune de 11%, discutăm şi arată pe hârtie că nu se poate ajunge acolo”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat dacă se pot majora pensiile în acest an, Florin Cîţu a răspuns: „Nu cred că se poate face anul acesta o majorare, dar dacă există spaţiu fiscal o voi susţine.

Dacă putem să creştem pensiile anul acesta şi să rămânem în deficit de 5,84, sunt de acord deşi eu cred că în condiţiile de astăzi, cu inflaţia şi dobânda mare ar trebui să fim mai ambiţioşi pe partea de deficit. Doar aşa poţi să scazi şi inflaţia şi dobânzile. Trebuie să ne gândim la toţi românii care au credite şi la cei care investesc, care iau împrumuturi şi investesc, că şi ei vor fi afectaţi”, a completat Cîţu.