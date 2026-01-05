Social

Crăciun pe stil vechi cu ger și polei. Frigul pune stăpânire pe Republica Moldova

Crăciun pe stil vechi cu ger și polei. Frigul pune stăpânire pe Republica Moldova
Republica Moldova. Gerul se instalează în Republica Moldova de Crăciunul pe stil vechi. Temperaturile vor scădea brusc, iar frigul va pune stăpânire pe aproape întreg teritoriul țării. Meteorologii avertizează că, începând cu 7 ianuarie, maximele diurne vor coborî sub pragul înghețului în mai multe regiuni.

Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua de marți, 6 ianuarie, va fi una de tranziție. Temperaturile maxime vor oscila între +3 și +8 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor ajunge până la –3 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, iar pe alocuri sunt posibile precipitații slabe.

Cum va fi vremea pe 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi

În ziua de miercuri, 7 ianuarie, când este marcat Crăciunul pe stil vechi, valorile termice vor fi considerabil mai scăzute. Ziua, temperaturile vor varia între –2 și +2 grade Celsius, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până la –3 grade. În regiunile de centru și sud sunt prognozate lapovițe slabe, în timp ce în nord cerul va fi mai mult noros.

Răcirea vremii nu va fi de scurtă durată. Meteorologii anunță că, până la finele săptămânii curente, temperaturile diurne vor oscila între 0 și –7 grade Celsius, iar nopțile vor fi și mai reci, favorizând formarea gheții pe râuri și lacuri.

Avertismentul salvatorilor. Pericol major pe gheața subțire

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația asupra riscului sporit de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Temperaturile oscilante din ultima perioadă au dus la formarea unui strat de gheață aparent stabil, dar care nu este suficient de rezistent pentru a susține greutatea unei persoane.

Salvatorii recomandă evitarea formării mai multor găuri apropiate în gheață, deoarece aceasta devine instabilă, precum și evitarea aglomerațiilor de persoane pe suprafața gheții, în special în zonele cu grosime redusă sau deteriorată.

Recomandări pentru pescari și măsuri de siguranță

Pentru cei care aleg, totuși, pescuitul la copcă, specialiștii subliniază importanța respectării stricte a măsurilor de siguranță. Este recomandat ca fiecare persoană să poarte vestă de salvare și să aibă la dispoziție o frânghie de 15–20 de metri, prevăzută cu o greutate de 400–500 de grame, pentru intervenții rapide în caz de accident.

În situația în care cineva cade sub gheață, salvatorii îndeamnă la păstrarea calmului, întinderea corpului pe suprafața gheții și deplasarea spre mal prin rostogolire, pentru a evita concentrarea presiunii într-un singur punct.

Totodată, părinții și persoanele responsabile de minori sunt rugați să supravegheze atent copiii și adolescenții și să le interzică accesul pe gheața subțire a lacurilor și iazurilor, explicându-le pericolele reale pentru viață.

În orice situație de risc sau urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul de Urgență 112.

Proiecte speciale