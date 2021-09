COVID -19, mai parșiv decât cancerul. Celebrul actor Jeff Bridges dezvăluie cum a luptat cu ambele boli

Jeff Bridges dă vești bune fanilor. Tumoarea canceroasă s-a micșorat

Jeff Bridges și-a anunțat fanii că starea sa de sănătate este mai bună. Starul a dezvăluit că boala pentru care s-a tratat – cancerul – se află în „remisie”, după mai multe luni de tratament. „Masa de 9 x 12 s-a micșorat până la dimensiunea unei bile”, a spus actorul Jeff Bridges.

Vedeta a dezvăluit, însă, că lupta cu cancerul a fost „floare la ureche” în comparație cu lupta împotriva COVID-19, după ce, în luna ianuarie a contractat SARS-COV-2.

Actorul nu era vaccinat la acel moment, iar pe data de 7 ianuarie, Jeff Bridges a primit o notificare din partea clinicii la care urma tratamentele de chimioterapie prin intermediul căreia i s-a transmis că este posibil să fi expus la o infectare cu SARS-COV-2.

„La scurt timp după aceea, eu și soția mea, Sue, am ajuns pe ambulanță, în drum spre terapie intensivă. Amândoi am contractat virusul”, a spus Jeff Bridges.

Cancerul – „floare la ureche” în comparație cu COVID-19

„Sue a petrecut 5 zile în spital. Eu…? Am stat acolo 5 săptămâni. Motivul pentru care am fost internat acolo atât de mult timp este sistemul meu imunitar slăbit după chimioterapie. Lupta mea cu COVID-19 și ce am experimentat atunci face cancerul să pară floare la ureche”, a mai povestit actorul fanilor săi.

Jeff Bridges a spus că a fost la un pas de moarte în lupta sa împotriva COVID-19, însă a învățat astfel să aprecieze mai mult viața. „Deși am avut momente de durere imensă (țipând, cântând toată noaptea), în general m-am simțit fericit și vesel în cea mai mare parte a timpului”, a spus actorul.

„Această întâlnire cu moartea mi-a adus un adevărat dar – VIAȚA ESTE SCURTĂ și frumoasă. IUBIREA ESTE PESTE TOT ÎN JURUL NOSTRU ȘI ESTE DISPONIBILĂ ÎN ORICE MOMENT”, a transmis Jeff Bridges, precizând că vaccinarea l-a ajutat pe termen lung.

„COVID m-a lovit destul de tare, dar sunt vaccinat de două ori și mă simt mult mai bine acum”, a spus el.

„Cine ar vrea să aibă cancer și COVID-19? Se pare că eu”

Starul din True Grit a avut nevoie de oxigen pe durata îmbolnăvirii sale de COVID-19. Bridges a spus că boala COVID-19 i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„Noi, (eu) deseori ne dorim un alt dar pe care viața nu ni-l oferă. Adică, cine ar vrea să aibă cancer și COVID? Ei bine… se pare că eu aș vrea. Aș vrea pentru că am ocazia să învăț mai multe despre dragoste și să învăț lucruri pe care nu le-aș fi învățat niciodată dacă nu aș fi contractat virusul”, a spus el.

„Iată un FLASH pe care l-am avut – acasă este locul în care o persoană poate primi, dărui și învăța despre dragoste”, a mai spus el. „Iar acel loc, acasă, este de fapt oriunde te afli în orice moment, chiar acum, de exemplu”, a conchis actorul, potrivit news.yahoo.