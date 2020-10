Andi Moisescu s-a autoizolat și a renunțat, pentru moment, la toate proiectele în care este implicat, inclusiv la „Românii au talent”.

Realizatorul emisiunii „Apropo TV” a primit rezultatul testului, pozitiv, chiar la finalul acestei săptămâni, înainte de debutul filmărilor la noul sezon al emisiunii „Românii au talent”. După ce a aflat rezultatul testului pentru depistarea infecției cu noul coronavirus, Andi Moisescu nu s-a mai alăturat echipei de filmare și s-a autoizolat, conform recomandărilor autorităților medicale.

Andi Moisescu a precizat că nu are nici un fel de simptome asociate bolii, însă a decis să se autoizoleze și să întrerupă munca la proiectele pe care le avea în derulare.

„La sfârșitul acestei săptămâni am fost testat pozitiv la Covid-19, așa că m-am izolat și voi lua toate măsurile necesare. În acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce mă face să sper că voi trece, cu bine, și peste această provocare!”, a spus Andi Moisescu.

Vedeta PRO TV este căsătorit de mai mulți ani cu Olivia Steer, una dintre cele mai vehemente militante anti-vaccin din România. De-a lungul vremii, aceasta a stârnit numeroase polemici prin declarațiile sale publice și prin postările pe care le-a difuzat pe rețelele de socializare, în care a promovat tot felul de teorii conspiraționiste.

Simona Halep și Codin Maticiuc au boala

Andi Moisescu nu este singura vedetă care a anunțat la acest final de săptămână că a fost depistat pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Și campioana de tenis Simona Halep a anunțat că este bolnavă de COVID-19, într-o postare pe contul său de Twitter.

„Vă salut pe toți, vreau să vă anunț că am fost testată pozitiv pentru COVID-19. M-am autoizolat acasă și mă recuperez bine, cu simptome de intensitate medie. Mă simt bine… și vom trece împreună prin aceasta”, a scris, pe Twitter, campioana.

De asemenea, unul dintre cei mai cunoscuți mondeni din Dorobanți, Codin Maticiuc, a făcut un anunț similar pe contul său de Facebook. El a precizat că nu este singurul bolnav din familie și că infecția a atins-o și pe iubita sa, precum și pe copii. Codin Maticiuc a ținut să sublinieze că simptomele sunt ușoare, doar lipsa mirosului și a gustului, fără febră sau tuse.

„ Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem cum nu prea avem nici gust nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil sa am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară.Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc ca părinții mei și ai ei nu au fost infectați. Alt noroc este ca am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care sa ne supere. Doamne ajuta!”, a scris Codin Maticiuc.