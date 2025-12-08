Monden

Costi Ioniță, cu valiza spartă. Bagajul a devenit inutilizabil

Costi Ioniță și-a avertizat compatrioții că și companiile aeriene de peste hotare au probleme la administrarea bagajelor. Acesta a explicat într-un clip că i-a fost spartă valiza de către Fly Dubai.

Costi Ioniță, revoltat

Artistul a explicat faptul că în momentul în care a vrut să își ia bagajul de mână în avion, cei de la compania aeriană i-au spus că nu mai e loc. Numai că ce s-a întâmplat ulterior cu bagajul nu a fost tocmai pe placul producătorului.

”La îmbarcarea în avion mi-au luat valiza ăștia de la Fly Fubai Emirates. au zis că nu e loc. Și când mi-am luat valiza, a fost spartă cu totul. în Dubai. Deci totul este spart. Nici nu știu dacă au furat sau nu. Așadar atențiune a devenit Dubaiul deloc safe”, a spus Costi Ioniță.

S-a împăcat cu situația

Ulterior acesta a desfăcut trolerul. Mai ales că arăta ca și cum ar fi trecut printr-un război. A constat că nu i s-au furat anumite obiecte, dar modul în care arăta valiza era unul cu adevărat dezastruos.

”Să vedem dacă au luat ceva de aici. E ok, nu e problemă. Dumnezeu ne mai trimite și îngeri să ne mai ia anumite lucruri, să ne fure din ele. Eu sunt bine”, a mai spus el.

Din ce în ce mai multe bagaje rupte

Companiile aeriene nu se ocupă de transportul bagajelor. de regulă genul acesta de activitate este făcut de către anumite firme special angajate. Cu toate acestea, în ultima perioadă, aceste firme nu par să își facă treaba.

Că vorbim despre bagajele de mână sau cele de cală, mulți călători se plâng de deteriorarea bagajelor. Iar recuperarea prejudiciului este cu adevărat complicată. Astfel că cei mai mulți dintre turiști nu încearcă să mai recupereze paguba. Probabil acesta este și motivul pentru care astfel de practici au devenit constante.

