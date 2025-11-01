Companiile aeriene lasă din ce în ce mai mulți clienți la sol, cu bilete achitate. De ce se întâmplă acest lucru

Overbookingul pare să fie o reală problemă pentru companiile aeriene, dar și schimbarea avioanelor pe ultima sută de metri. Drept urmare din ce în ce mai mulți clienți rămân la sol cu biletele în mână.

Din ce în ce mai mulți români se plâng despre faptul că au rămas la sol sau că au cumpărat iar bilete de două ori. Practic deși oamenii și-au cumpărat biletele, locurile lor devin indisponibile la îmbarcare. ”Eu am pățit cu fetița. Și unul din locurile rezervate nu mai era disponibil (îmi arăta că e la ieșirea de urgență).

Deși prima dată când am cumpărat biletele nu era așa. Mi s-a spus că trebuie să iau legal cu ei să-mi returneze diferența de bani sau eventual să mai dau eu, când am vrut să cumpăr alt loc pentru fata. pentru că mi se părea o corvoadă să stai după ei în chat, am ales să cumpăr alt loc. Și nu mi se permitea pentru că fiind minoră trebuia să stea lângă un adult și lângă locul meu nu era loc pentru ea. A trebuit să renunț la locul meu și să cumpăr din nou alte două lucruri”, a explicat persoana în cauză.

Există însă și cazuri mai puțin fericite. ”Eu aseară am pățit cu un zbor din Nurnberg. Aveam priority, check in făcut, loc alocat. Nu am primit acest mesaj dar când am ajuns și mi-au scanat boarding pass, m-au tras pe dreapta, pe mine și pe alți 9 pasageri, să așteptăm terminarea boardingului și, în cazul în care cineva nu apare, ne urcam.

Numai eu am mai plecat, ceilalți nu au mai avut loc. Motivul este același, au schimbat aeronava cu una mai mică. Unii dintre pasageri plătiseră și 50 euro la desk pentru check in (aplicația nu a mai mers în ziua zborului)”, a spus persoana în cauză.

Potrivit călătorilor, cei care merg în grupuri sau au bagaj de cală au mai multe șanse să se îmbarce. ”Dacă sunteți grup, aveți șanse mai mari să plecați. De asemenea, mă întrebau dacă am bagaj la cală (probabil aveam șanse mai mari să plec dacă bagajul era deja în avion)”, a scris o altă persoană. cert este că zeci de oameni s-au confruntat în ultimele zile cu această problemă.