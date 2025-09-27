Ce faci dacă trolerul ți-a fost stricat la transport. Ce variante ai de despăgubire

Firmele de transport ale trolerelor de la avion pe benzile de bagaje nu sunt întotdeauna dintre cele mai profesioniste. Drept urmare multe dintre bagaje ajung la proprietari nu în cea mai bună stare.

Problema a fost ridicată de un turist care s-a ales cu trolerul stricat la preluare. ”A avut cineva probleme cu bagajul deteriorat? Am zburat de la Timișoara la Heraklion mi-au spart trolerul în 2 părți, am făcut contestație pe mail și încă aștept răspuns”, a întrebat acesta. Răspunsurile venite din partea celor care au trecut prin astfel de situații nu au fost tocmai favorabile.

”Nu știu dacă are cu ce să vă ajute compania aeriană, în general bagajele sunt manipulate de o firmă de handling contractată de către aeroport. Compania aeriană răspunde ele pe timpul zborului și atât”, a explicat un comentator.

”Din experiența, la AirBucharest mi-au ars un căruț de bebe. Am scris și au răspuns. Nu ei manipulează bagajele. Exista o firma colaboratoare a aeroportului din care zbori. Așadar...”, a mai spus o altă persoană. Ba mai mult, există firme care vă vor cere bonul de la troler pentru despăgubiri.

”Noi am avut raportul de dauneși poze făcute de ei, în aeroport, la sosirea din Egipt. Ni s-a dat răspuns, peste vreo trei luni, că vom fi despăgubiți, cu condiția de a trimite bonul de la magazinul de la care am cumpărat trolerul. Așa că, demersul a fost inutil”, a mai scris altcineva. Soluția ar fi totuși una simplă, dar care implică o altă investiție.

”Noi căutăm întotdeauna trolere din material textil și cu roți încastrate în el, micuțe! Am pățit, cu roțile rupte! Nu am mai pierdut timpul cu reclamațiile! Am rămas cu paguba!„, a mai spus un alt comentator. În materie de despăgubiri, cea mai bună pază este să nu ai nevoie de ele, cel puțin asta reiese din experiențele oamenilor.