Reguli noi pentru bagajele din avion, pentru eliminarea taxelor ascunse

Bagajul de aeroport va avea noi dimensiuni. Oficialii de la Bruxelles spun că standardizarea e necesară pentru a elimina taxele ascunse şi confuziile călătorilor. La începutul acestui an, Parlamentul European a solicitat standardizarea bagajele de mână. Acelaşi lucru îl cere acum şi Comisia Europeană.

Sunt dese situaţiile în care pasagerii, înainte de îmbarcarea în avion, află că trebuie să plătească bagajul de cabină. Şi asta pentru că valiza este mai mare decât dimensiunile impuse de fiecare companie aeriană.

„Sa cada de acord, în funcţie de tipul de avion, care ar trebui sa fie dimensiunile standard. Daca acest lucru nu se întâmplă atunci Comisia îşi rezervă dreptul de a interveni în această chestiune”, a declarat Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi.

Nu este singura măsură pe care Comisia Europeană o solicită pentru pasageri. Oficialii de la Bruxelles doresc să clarifice şituaţia pasagerilor în cazul în care avionul întârzie.

Obligaţii pentru cei care vând biletele de avion

Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi, a declarat că se vrea transparetizarea la cumpărarea biletului. Mai exact, dacă un pasager a pierdut trenul din cauza întârzierii avionului, compania să fie obligată să-i asigure returnarea pasagerului.

Bagaj de aeroport. Sursa foto. Pixabay

„Cerem transparetizarea la cumpărarea biletului. Dacă am cumpărat un bilet sau cineva mi-a vândut un bilet care conţine avion şi tren şi dacă din cauza unei întarzierii avionului am pierdut trenul, cel care a vândut biletul are responsabilitatea de a asigura returnarea la punctul de destinaţie dacă pasagerul nu doreşte să-şi continue călătoria”, a declarat Adina Vălean.

Oficialii de la Bruxelles vor să îi ajute pe pasageri şi în cazul în care au rezervat călătoria printr-un intermediar, iar acesta pasează responsabilitatea.

Bagajul de aeroport, taxat în funcţie de companie

Bagajul de mână este inclus în prețul biletului de avion. Însă fiecare companie aeriană are propriile standarde. De exemplu, înălţimea trolerului sau rucsacului are limite cuprinse între 40 și 55 de centimetri. Lăţimea este între 30 şi 40 de centimetri.

În ceea ce privește greutatea sunt diferenţe. Unele companii acceptă bagaje de zece kilograme, altele doar de opt. Dacă valiza depășeste dimensiunile admise, compania ne poate obliga să plătim o taxă suplimentară. La o companie low-cost tariful poate ajunge la 80 deeuro.