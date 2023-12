Ion Suruceanu, externat din spital, blocat în aeroport

Ion Suruceanu, cunoscutul artist din Republica Moldova, a fost internat la Spitalul Clinic Republican, din Chișinău, la începutul lunii noiembrie. Potrivit apropiaților, starea artistului era un gravă. Ulterior, acesta a fost transferat la o clinică din Germania, iar starea sa de sănătate s-a îmbunătățit.

Artistul a fost externat și urma să se întoarcă acasă, numai că a fos blocat pe Aeroportul München Franz Josef Strauss din cauza. Aeronava în care urma să se îmbarce artistul nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile. Rudele lui Ion Suruceanu au solicitat medicilor ca toate informațiile despre starea de sănătate a artistului să fie confidențiale.

Cine este Ion Suruceanu

Ion Suruceanu are 74 de ani. A fost numit Artist al poporului în 1990, iar în 2004 s-a ales cu distincția de Cavaler al Ordinului Republicii. Suruceanu și-a început activitatea de interpret cu 54 de ani în urmă. Printre melodiile cele mai cunoscute se numără: „Numai tu”, „Ce seară minunată”, „Luna, luna”, „Melancolie”, „Eu dansez, tu dansezi”, „Sărut, femeie, mâna ta”, „Anii tinereții”, „Maria”.

Ion Suruceanu s-a născut la 9 septembrie 1949, în localitatea Suruceni, Ialoveni. În copilărie și-a dorit să devină sportiv, însă, în adolescență s-a îndrăgostit de muzică. Fredona des, acasă, melodiile lui Dan Spătaru, iar când mama sa l-a auzit cântând, l-a încurajat să-și îndeplinească visul de a cânta.

Într-un interviu, maestrul Ion Suruceanu a mărturisit: „Am avut o întâmplare care mi-a hotărât soarta. După ce am plecat de la Suruceni, am început să învăț la Colegiul de Cultură Fizică și Sport, am vrut să fiu sportiv de performanță. După aceea, m-am transferat la Școala de Muzică. Eram prin 1967, la sfârșitul anului trei, și cântam într-o trupă. S-a întâmplat ca la o petrecere de Revelion la care cântam și noi să fie cineva de la Formația „Noroc”, condusă de Mihai Dolgan.

Băiatul acela mi-a spus că au nevoie de un solist, iar peste câteva zile m-am întâlnit cu Mihai Dolgan și i-am cântat câteva melodii. La un moment dat, m-a întrebat: „Măi băiatule, vrei să cânți în Formația „Noroc”?” Eu am înlemnit, pierdusem darul de a vorbi. Nu dormisem toată noaptea. La Școala de Muzică eram fagotist, deci locul meu era în Orchestra Simfonică. A doua zi, am mers la Filarmonica Națională și am fost acceptat. Nu aveam decât vreo 18 ani”, și-a amintit artistul.

„Dan Spătaru de la Chișinău”

La începuturile sale în muzică, Ion Suruceanu era un fel de „Dan Spătaru de la Chișinău”. „Majoritatea melodiilor pe care le-am interpretat de-a lungul timpului sunt din repertoriul lui Dan Spătaru. Aveam rude în toate colțurile României și îmi aduceau toate CD-urile lui”, a divulgat artistul. Apoi, Mihai Dolgan i-a zis să-l lase pe Dan Spătaru și să-l facă pe Ion Suruceanu.

După ce a bifat norocul de a cânta în formația „Noroc”, condusă de Mihai Dolgan, timp de zece ani, a activat în diferite colective muzicale: 1970-1973 – interpret în Orchestra de Muzică Ușoară „Bucuria”, în 1974 – solist al formației „Contemporanul”.

„Nu m-am gândit niciodată că voi avea soarta asta. I-am mulțumit bunului Dumnezeu întotdeauna că e alături de mine și eu sunt alături de el. Mi se pare că mi-a dat mai mult decât am avut eu nevoie: sănătate, carieră de succes, părinți cuminți, frați, soție, copii, nepoți… De toate!”, a mai spus artistul.