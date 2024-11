Sport Un fotbalist de la România U20 face scandal. A marcat, dar antrenorul nu-l mai vrea







În ciuda golului înscris pentru România U20 în meciul cu Portugalia, egalând cu 1-1, atacantul de 20 de ani, Atanas Trică, a spus toate dificultățile cu care se confruntă la echipa de club, CSM Slatina.

Peripețiile din Olt

Fostul junior al Universității Craiova și-a încheiat contractul cu echipa în vara acestui an, după ce s-a săturat să fie împrumutat la nivelul ligii secunde, la CS Tunari și CSA Steaua, timp de mai multe sezoane.

Tânărul fotbalist, fiul lui Eugen Trică și al Lorenei Balaci, și-a pus speranța în antrenorul echipei și a semnat un contract cu CSM Slatina, care în prezent ocupă locul 13/21 în Liga 2, dar propunerea oltenilor nu a fost conform standardelor lui Atnas Trică.

Câte minute stă joacă Atanas Trică,

În cele șapte meciuri jucate pentru CSM Slatina, Atanas nu a depășit niciodată 35 de minute pe teren. După ce a adus egalarea scorului pentru România U20 în jocul cu Portugalia, printr-un gol înscris din penalty, tânărul atacant și-a manifestat public nemulțumirea față situația în care este pus.

„Nu-mi vine să cred prin ce momente trec, aici vin și îmi fac treaba și mai departe nu sunt luat în considerare!”

După egalarea scorului dat prin penalty, Atnas Trică și-a exprimat nemulțumirea și disperarea în cadrul interviurilor de după meci. Acesta susține că este nu poate crede adevărata realitate, afirmând că „Nu-mi vine să cred prin ce trec!”.

Tânărul fotbalist se consideră neîndreptățit de antrenorul echipei, Daniel Oprea, în vârstă de 52 de ani, care reprezintă o piedică pentru arătarea adevăratului potențial și talent pe teren, fiind limitat la doar 35 de minute.

„Nu-mi vine să cred prin ce momente trec, aici vin și îmi fac treaba și mai departe nu sunt luat în considerare! Eu mă bucur de fotbal, iar Dumnezeu mă răsplătește pentru că sunt corect cu fotbalul” a afirmat bărbatul.

Fericirea pentru națională

Atnas Trică și-a pierdut toate așteptările față de antrenor, dar mai ales încrederea. Simte că nu este suținut, remarcând „Probabil că antrenorul... nu probabil, ci sigur are o filosofie proprie, în care poate eu nu am loc în ochii lui.”

Deși situația lui Atnas Trică este dificilă din cauza antrenorului de la CSM, acesta se bucură de prezent, lăsând viitorul sub voia sorții ,,Pot spune că mă gândesc să plec, dar momentan mă bucur de prezent. Suntem la națională, am marcat astăzi și am obținut 1 punct. Nu pot spune acum ce voi face din iarnă”, conform Gsp.ro