Monden Văduva lui Corneliu Vadim Tudor, umilită de Gigi Becali imediat după moartea soțului







Doina Vadim Tudor, soția fostului politician român, a rememorat cu durere un episod ce a avut loc imediat după moartea soțului său. Ea a povestit cum Gigi Becali a venit la înmormântare și a umilit-o pe ea și familia ei.

Legătura dintre Corneliu Vadim Tudor și Gigi Becali a fost întotdeauna una plină de controverse. Deși Vadim Tudor l-a sprijinit patronul FCSB în alegerile europarlamentare din 2009, nu au reușit să dezvolte o relație strânsă de prietenie.

Cei doi au avut deseori divergențe și au fost implicați în conflicte.

Văduva lui Corneliu Vadim Tudor îl acuză pe Gigi Becali că i-a umilit familia

Unul dintre incidentele care a captat atenția presei a avut loc în 2015, când cei doi au schimbat cuvinte aspre. Câteva luni mai târziu, Corneliu Vadim Tudor a murit, iar Gigi Becali a venit să îi aducă un omagiu.

Doina Vadim Tudor afirmă că, în acea perioadă, jurnaliștii l-au intervievat pe patronul FCSB, iar în timpul interviului familia sa a fost umilită.

„Acolo lângă catafalc, atunci când a venit Gigi Becali și i-au luat interviu, l-au întrebat: ‘Ce faceți acum? Ajutați familia? Ajutați Revista.’ și a zis: ‘Dar eu nu hrănesc câini și nu sunt obligat să ajut revista și dacă vor ajutor să mă cheme.

Să anunțe la televizor că vor ajutor și le voi da’. Nu s-a întâmplat niciodată pentru că nu aveam nevoie de ajutorul lui și de ce? Să își facă el campanie, publicitate. Rău ne-a umilit”, a declarat văduva lui Corneliu Vadim Tudor la Bollywood TV, în emisiunea „Povești de film, cu Mara Bănică”.

Doina Vadim Tudor încă îi simte prezența soțului

În același interviu, Doina Vadim Tudor a povestit că și acum, după nouă ani de la moartea soțului său, ea îi simte prezența și se simte ocrotită.

Doina și Corneliu Vadim Tudor au împărțit viața împreună timp de aproape 30 de ani. Cei doi s-au căsătorit pe 17 octombrie 1987 și au rămas nedespărțiți de atunci.

Femeia a fost un sprijin constant pentru fostul politician, fiind alături de el chiar și în cele mai dificile momente.

Acum, văduva lui Corneliu Vadim Tudor spune că soțul ei pare să îi transmită semnale de dincolo. Mai mult decât atât, femeia a relatat un incident neobișnuit care a avut loc în timpul operației fiicei sale pentru apendicită.

„Merg prin casă și parcă simt că cineva mă urmărește. De multe ori mă întorc. Îi simt prezența. El ne ocrotește. A fost operată Jeni de apendicită. Mi-a apărut în vis foarte insistent, câteva zile la rând și am zis că ceva se va întâmpla deoarece Corneliu îmi apare tot timpul în vis.

A făcut apendicită, aproape peritonită. Au operat-o și eu când am venit seara acasă, am găsit un porumbel alb în baie, în cadă. Nu știu pe unde a intrat pentru că eu am geam la baie și avea plasă”, a declarat văduva lui Corneliu Vadim Tudor.