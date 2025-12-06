Corina Dănilă despre confruntarea cu minerii: Mi-a fost frică de ei

Corina Dănilă a povestit la o emisiune televizată că momentul transmisiunii de la Mineriadă nu a fost tocmai unul simplu. Deși nu a fost agresată fizic, aceasta a explicat că a trăit momente complicate la acel eveniment.

Momentul Mineriadei din 1996 a fost transmis de mai multe televiziuni, iar unul dintre reporteri a fost Corina Dănilă. Aceasta a explicat că a avut momente de frică din cauza a ceea ce se întâmpla în București la acel moment.

”În acele momente, da, mi-a fost frică de mineri. Pentru că agresivitatea era foarte mare și durerea la fel. Urletele lor interne erau atât de puternice. Energia era atât de colosală, încât da, mi-a fost frică. Eram o echipă mică, eu, producătorul, operatorul care se apleca peste cameră și își proteja camera pur și simplu”, a explicat aceasta.

Deși erau momente tensionate, actrița a explicat că ea nu a fost rănită. ”Și mai aveau o strategie interesantă ne divizau. Pur și simplu ne înconjurau fără să ne atingă și ne separau de colegul de echipă. Și durerea lor era copleșitoare. Și da, mi-a fost frică.

Pe de altă parte, sunt femeie și nu am avut parte de violență fizică. Din punctul ăsta de vedere a fost în regulă”, a mai spus ea.

În cele din urmă echipa a luat decizia de a se refugia pe un bloc. ”Dar la un moment dat, ne-am refugiat pe acoperișul unui bloc și de acolo făceam transmisiunile. Primele transmisiuni de acolo le-am făcut.

Ulterior ei s-au convins că noi spunem adevărul și că spunem tot ce se întâmpla acolo cu obiectivitate și atunci s-a schimbat optica. Ne-au acceptat în mijlocul lor și chiar ne-au susținut”, a mai povestit artista. În acest moment Corina Dănilă activează ca actriță în teatru.