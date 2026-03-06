Politica

MAE a întrerupt transmisia live a conferinței de presă de vineri când a ajuns la întrebărilor jurnaliștilor

MAE a întrerupt transmisia live a conferinței de presă de vineri când a ajuns la întrebărilor jurnaliștilor
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a întrerupt vineri transmisia live conferinței de presă despre situația din Orientul Mijlociu chiar în momentul în care a ajuns la întrebările jurnaliștilor.

Transmisiunea live a conferinței de presă, oprită de MAE după prezentarea informațiilor oficiale

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a întrerupt vineri, 6 martie 2026, transmisia live a conferinței de presă dedicate situației de securitate din Orientul Mijlociu chiar înainte de sesiunea de întrebări din partea jurnaliștilor.

Conferința de presă a început la ora 15:30, când purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Țărnea, a prezentat datele oficiale privind cetățenii români aflați în regiune.

În momentul în care jurnaliștii se pregăteau să adreseze întrebări, sunetul a fost tăiat, iar ulterior imaginea a dispărut. Ulterior, emisia live a fost oprită complet.

MAE a anunțat situația evacuărilor cetățenilor români

În cadrul conferinței de presă, purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea a oferit detalii despre zborurile recente: „Astăzi au aterizat două zboruri Fly Dubai, zboruri de linie, cu circa 258 de cetățeni români la bord. A aterizat și primul zbor de evacuare operat de România în cadrul mecanismului european pentru protecție civilă. Acesta a aterizat în jurul orei 14.50.

Evenimentele vin după mai multe zile de tensiune, generate de situația de securitate din Orientul Mijlociu și a necesității de repatriere a cetățenilor români aflați în zonă. MAE a subliniat că evacuările sunt gestionate conform criteriilor de urgență și nu pe baza unor solicitări individuale, într-o perioadă în care unele persoane publice au criticat modul de organizare al operațiunilor.

Oana Țoiu a fugit, joi, din conferința de presă

Incidentul survine după un episod similar de joi, când ministra de Externe, Oana Țoiu, a părăsit brusc o conferință de presă. Atunci, oficialul nu a răspuns direct întrebărilor referitoare la acuzațiile lansate de fostul premier Victor Ponta privind prioritizarea repatrierilor din Orientul Mijlociu, unde fiica sa a ajuns, fără să vrea, în centrul unui scandal.

Între timp, Irina Ponta a ajuns în România, în cursul zilei de vineri. Daciana Sârbu, mama fetei, a anunțat că îi va face plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu.

