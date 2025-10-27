HAI România! Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!







Cum regizezi un "fake news" cu Mîndruță și niște cârtițe? 😱 Cum prezinți știrile când minerii cu Miron Cosma sparg poarta TVR cu buldozerul? 💥 Cum transmiți 4 ore live despre 9/11 fără prompter? Radu Coșarcă, legendă a TV-ului românesc, povestește momente incredibile din culisele TVR, Tele7 ABC și Antena 1, inclusiv episodul tensionat cu Regele Mihai și telefonul lui Ion Iliescu.

